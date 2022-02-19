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捷運聖荷西擴建 延至2034年完工

編譯組／灣區18日電
根據聯邦交通管理局一份新分析報告，BART備受矚目的捷運聖荷西擴建工程，可能會推遲至2034年6月才能完工。(美聯社)
根據聯邦交通管理局一份新分析報告，BART備受矚目的捷運聖荷西擴建工程，可能會推遲至2034年6月才能完工。(美聯社)

根據聯邦交通部(Federal Transit Administration)新分析報告，捷運BART備受矚目的聖荷西擴建工程，可能會推遲至2034年6月才能完工，也就是整個項目將延長四年時間。

長達145頁報告內容中，聯邦交通管理局與其顧問對複雜的基礎設施項目，以及聖他克拉拉谷交通局(Valley Transit Authority，簡稱VTA)預算與交付能力，表達嚴重關切。報告不僅提供新時間表，還說明有關聯邦官員去年底表示計畫可能增加至91億元的原因，比VTA最初成本預估高出44億元，也比交通局最近預估高出22億元。

聯邦交通局發現，VTA成本與進度預估「過於樂觀」(overly optimistic)，相關計畫人員需求與風險評估方法「不足夠」(insufficient)，甚至「不合邏輯」(illogical)。

聯邦交通局對於BART計畫的審查，是全國首個試點計畫的一部分，目標為簡化對新交通計畫項目的聯邦資助。審查之後，曾於20201年10月宣布，將向BART擴建計畫提供23億元聯邦經費、或最終計畫成本的四分之一，以金額較少者為準。

針對聯邦交通局的最新分析，VTA官員表示，他們獲得四項主要合約之前，不會更新計畫預期成本與時間表。該計畫目前成本為69億元、完成時間為2030年，其中包括一項隧道與軌道工程訂於今年夏天完成。即便如此，聖谷交通局BART計畫主管史勒皮斯(Takis Salpeas)日前受訪時表示，計畫延遲開放的可能性，當初的預估並未考慮到這點，時間可能會在2032年之前，或是再多增加一年。

這個大型交通計畫項目，目標是將BART帶入灣區最大城市聖荷西的核心，並完成快速鐵路服務。自2000年以來，聖他克拉拉縣居民已批准三項銷售稅上調、為這個項目提供經費。

根據VTA預估，隧道挖掘需要25個月、以每天44呎的速度移動。不過，聯邦交通局分析指出，此一速度是邁阿密與西雅圖類似隧道項目完成速度的兩倍。報告指出，VTA未能考慮可能的工程延誤。聯邦交通局建議灣區交通機構將隧道建設時間表增加14個月，但會導致整個項目計畫承擔「高風險」。

邦交 灣區 聖荷西

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