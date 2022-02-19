來自州府消息 加州高鐵擬延長至麥賽德、貝克斯菲

加州高鐵計畫延長到麥賽德、貝克斯菲。從2015年以來，高鐵延伸路線已分成三個不同路段進行施工。(美聯社)

加州 高鐵管理局(California High-Speed Rail Authority)正在研究如何延長119英里路線向北延伸至麥賽德(Merced)、向南延至貝克斯菲(Bakersfield)，並將召開董事會投票表決、要求公司遞交兩條獨立延長路線的初步設計計畫：從瑪德拉市(Madera)北部邊緣向北延伸34英里到麥賽德市中心，以及自沙夫特(Shafter)到貝克斯菲約19英里路線。

從2015年以來，高鐵延伸路線分成三個不同路段進行施工，包括從瑪德拉市到佛萊斯諾(Fresno)、佛萊斯諾到杜拉瑞-克恩縣(Tulare-Kern county)、杜拉瑞-克恩縣到貝克斯菲西北的沙夫特(Shafter)社區。三個路段施工以及麥賽德和貝克斯菲路線延長計畫，被描述成代表加州高鐵局高速列車電氣化系統的「骨幹」(backbone)，可以高達每小時220英里的速度，往來舊金山 與洛杉磯 、行經聖荷昆谷(San Joaquin Valley)。

根據高鐵局首席策略工程師井上(Christine Inouye)提交給董事會的報告指出，瑪德拉-麥賽德(Madera-Merced)延伸計畫合約的最初價值高達4100萬元。成本將包括確定最後路線計畫。有關合約的其他選擇，期望將於今年夏天決定，包括可能進行最終設計工作，有助於計畫做好施工準備。這些合約總額可能增至1.512億元。沙夫特-貝克斯菲(Shafter-Bakersfield)延伸路線計畫設計，預估約為4500萬元。兩項合約皆要求得標者制定計畫與地圖，其約為建造前置設計工作的30%工作完成內容。提供先進設計、獲取通行證與最終建設的基礎。

延伸路線聘請的承包商任務，為設計高架橋、立橋與溝渠等民用基礎建設，以及路線建設。依據高鐵局本月稍早發布2022年商業計畫草案內容，自麥賽德到貝克斯菲谷的「骨幹」路線建設，最新估計經費在225億元至239億元之間。當局近來對建造舊金山至洛杉磯/安納罕(San Francisco-to-Los Angeles/Anaheim)高鐵路線系統的成本預估，則最低723億元至最高1051億元範圍之間。