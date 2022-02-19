我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法官裁定 川普在國會暴動案不享總統豁免權

美情報：俄列烏克蘭高官名單 一旦入侵將暗殺或逮捕

來自州府消息 加州高鐵擬延長至麥賽德、貝克斯菲

編譯組／沙加緬度18日電
加州高鐵計畫延長到麥賽德、貝克斯菲。從2015年以來，高鐵延伸路線已分成三個不同路段進行施工。(美聯社)
加州高鐵計畫延長到麥賽德、貝克斯菲。從2015年以來，高鐵延伸路線已分成三個不同路段進行施工。(美聯社)

加州高鐵管理局(California High-Speed Rail Authority)正在研究如何延長119英里路線向北延伸至麥賽德(Merced)、向南延至貝克斯菲(Bakersfield)，並將召開董事會投票表決、要求公司遞交兩條獨立延長路線的初步設計計畫：從瑪德拉市(Madera)北部邊緣向北延伸34英里到麥賽德市中心，以及自沙夫特(Shafter)到貝克斯菲約19英里路線。

從2015年以來，高鐵延伸路線分成三個不同路段進行施工，包括從瑪德拉市到佛萊斯諾(Fresno)、佛萊斯諾到杜拉瑞-克恩縣(Tulare-Kern county)、杜拉瑞-克恩縣到貝克斯菲西北的沙夫特(Shafter)社區。三個路段施工以及麥賽德和貝克斯菲路線延長計畫，被描述成代表加州高鐵局高速列車電氣化系統的「骨幹」(backbone)，可以高達每小時220英里的速度，往來舊金山洛杉磯、行經聖荷昆谷(San Joaquin Valley)。

根據高鐵局首席策略工程師井上(Christine Inouye)提交給董事會的報告指出，瑪德拉-麥賽德(Madera-Merced)延伸計畫合約的最初價值高達4100萬元。成本將包括確定最後路線計畫。有關合約的其他選擇，期望將於今年夏天決定，包括可能進行最終設計工作，有助於計畫做好施工準備。這些合約總額可能增至1.512億元。沙夫特-貝克斯菲(Shafter-Bakersfield)延伸路線計畫設計，預估約為4500萬元。兩項合約皆要求得標者制定計畫與地圖，其約為建造前置設計工作的30%工作完成內容。提供先進設計、獲取通行證與最終建設的基礎。

延伸路線聘請的承包商任務，為設計高架橋、立橋與溝渠等民用基礎建設，以及路線建設。依據高鐵局本月稍早發布2022年商業計畫草案內容，自麥賽德到貝克斯菲谷的「骨幹」路線建設，最新估計經費在225億元至239億元之間。當局近來對建造舊金山至洛杉磯/安納罕(San Francisco-to-Los Angeles/Anaheim)高鐵路線系統的成本預估，則最低723億元至最高1051億元範圍之間。

加州 舊金山 洛杉磯

上一則

北加中文學校聯合會 虎年燈籠頒獎

下一則

潘斯史丹福大學演講 學生抗議「傳播仇恨」

延伸閱讀

加州擬實施限制攻擊武器新法規

加州擬實施限制攻擊武器新法規
加州新法案可起訴槍支製造商銷售商的賠償責任

加州新法案可起訴槍支製造商銷售商的賠償責任
加州首提公共健康秩序 嚴禁街頭騷擾婦女弱勢亞太裔

加州首提公共健康秩序 嚴禁街頭騷擾婦女弱勢亞太裔
7成民眾有新冠免疫力 佛奇：美國要漸進回歸正常

7成民眾有新冠免疫力 佛奇：美國要漸進回歸正常
仇亞攻擊大增 加州議員推法案 街頭騷擾列公衛問題

仇亞攻擊大增 加州議員推法案 街頭騷擾列公衛問題

熱門新聞

康寶從台灣進口哈肯鋪麵包及台灣精緻農產品，一解台灣人思鄉之情。（記者江碩涵／攝影）

三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春

2022-02-16 14:47
Cupertino Village是很多華人常去的商場。（本報檔案照片）

北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷

2022-02-14 19:48
居住在西雅圖的王姓婦人下班返家途中遭歹徒持球棒重擊頭部受重傷。（取自推特）

西雅圖華婦街頭遭球棒攻擊 頭顱破裂、右耳流血

2022-02-12 02:20
疫情爆發之後，有些民眾滯美，直接辦理依親移民，兩年多未歸也引發年金等問題。（本報檔案照片）

疫情滯美超過兩年 僑胞擔心年金中斷

2022-02-16 20:28
太平洋瓦電公司 (PG&E) 計畫從3月1日開始調高電費，估計一般家庭每個月的電費將上漲9%以上。(美聯社)

PG&E下月漲電費 一般家庭每月約增16元

2022-02-14 02:20
中半島豪宅入室盜竊案激增，警方告誡提防南美竊賊集團。 （電視新聞截圖）

南美竊賊集團來了 灣區中半島豪宅入室竊案激增

2022-02-12 19:39

超人氣

更多 >
Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強

Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強
2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書

2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書
「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩

「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩
拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標

拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標
陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議

陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議