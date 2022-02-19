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潘斯史丹福大學演講 學生抗議「傳播仇恨」

記者王子涵／史丹福報導
潘斯對左派思想、取消文化和拜登政府進行了批評，敦促學生接受保守的價值觀。（史丹福校報）
潘斯對左派思想、取消文化和拜登政府進行了批評，敦促學生接受保守的價值觀。（史丹福校報）

前副總統潘斯（Mike Pence）日昨來到史丹福大學，舉行主題為「如何從覺醒的左翼手中拯救美國」的演講。這項活動是由史丹福大學共和黨人組織（SCR）和美國青年基金會舉辦。演講中，潘斯對左派思想、取消文化和拜登政府進行了批評，敦促學生接受保守的價值觀，讚揚了他執政時所取得的成就。他並重申了他的立場，即他無權推翻2020年總統選舉的結果。

禮堂外聚集著超過80名抗議者，他們高呼「這裡不應該傳播仇恨」、「你真可恥」的標語。史丹福大學共和黨人組織主席奧姆斯特德（Sarah Olmstead）說：「抗議者聲稱保守派不應該在這裡自由發聲，恰恰證明了這個活動舉辦的必要性。」

活動的舉辦可謂一波三折。幾個月前共和黨人組織的資助申請遭大學本科生評議會拒絕，但憲法委員會裁定評議會沒有遵守適當的程序，隨後批准了資金。

潘斯的演講多次遭到學生打斷。一名學生大喊髒話：「你將邊境的家庭拆散」、「你沒有資格發表這個演講」，學校的工作人員將他們請出了禮堂。潘斯在演講開始時從容的回應道：「我知道進入校園的確花費了一番功夫，但是你們在自由言論的問題上所採取的立場激勵全國各地的人們採取行動。」

演講中，潘斯例舉了川普政府的一系列成就，包括減稅、任命近300名聯邦法院法官。同時，他對拜登政府在任期間油價上漲、通貨膨脹、大量人員進入邊境、美國從阿富汗撤軍等表示批評。其中，他只對最高法院駁回疫苗強制令表示讚賞。「我自己施打了疫苗，也打了加強針。但我要告訴你，在一個自由的社會裡，每一個美國人都有權利做出選擇。」潘斯說。

這引起了台下人群的噓聲。潘斯還談到了當今盛行的取消文化、政治兩極化和氣候變化等問題與學生互動。

史丹福大學學生在演講大廳外製作抗議標語，「教我們愛，而非仇恨」。（史丹福校報）
史丹福大學學生在演講大廳外製作抗議標語，「教我們愛，而非仇恨」。（史丹福校報）

史丹福大學 共和黨 拜登

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