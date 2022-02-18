布里德頒布「金山兒童和家庭疫後恢復計畫」

「兒童和家庭恢復計畫」是針對舊金山兒童、青少年和家庭的COVID-19全市恢復戰略。（市長辦公室供圖）

舊金山 市長布里德，17日發布了「兒童和家庭恢復計畫」。這是一項針對舊金山兒童、青少年和家庭的COVID-19疫情 全市恢復戰略。計畫將協調來自全市的資源，擴大社區的聲音，推進宣傳工作，並製定戰略路線圖，在三到五年內實施完成，以支持舊金山的兒童、青年和家庭從COVID-19大流行影響中恢復。

疫情大流行期間，本地和全國範圍內，兒童、年輕人及其家人經歷了孤立、創傷、經濟和住房不穩定、學習條件不足、焦慮和抑鬱加劇，以及社交和情感滿足延遲等打擊。2021年5月，布里德授權兒童、青年和家庭部(DCYF)領導「全市兒童家庭恢復計畫」的製定，並邀請·卡恩(Abigail Stewart-Kahn)加入擔任兒童和家庭恢復特別顧問。計畫概述了解決上述問題的十一個關鍵類別，包括：身體健康、精神健康、學業進度、擴展學習、育兒、具體物質需求、種族不公、家庭支持、安全與治療、顧問導航、服務系統變更和系統創建。

這些關鍵類別包括基於大量現有的疫後恢復方法，用來支持家庭的恢復。布里德致力於推進計畫的具體實施，並優先支持預算 。關於計畫的細則可訪問網站，了解更多，https://www.dcyf.org/recovery。

布里德說：「舊金山在採取協作和創造性措施保護居民免受COVID-19感染方面一直處於領先地位，將繼續採取同樣的措施，來支持兒童和家庭。這需要所有人的共同努力，在未來的三到五年間，來實施這項計畫，並支持孩子們和家庭的康復。」

計畫指出，在大流行期間，舊金山市政府部門和社區組織齊心協力，了解家庭所面臨的壓力和危機，並通過社區中心等緊急舉措給予支持。中心為78個地點的2500多名學生提供服務。在社區中心，孩子們在遠程學習和課外活動，以及健康的膳食和零食方面，得到了面對面的供給。可以讓孩子們，有機會安全地從事體育活動、藝術、戲劇、同伴互動和遊戲。

計畫中詳述的這些緊急措施和很多其他方面的努力，都是恢復計畫的具體實施。「兒童和家庭恢復計畫」正是以這些經驗為基礎，為更廣泛和更深入的長期服務提供了路線圖。