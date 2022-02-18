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強制令取消 灣區超市大部分顧客仍戴口罩

編譯組／灣區17日電
灣區超市大部分顧客仍戴著口罩。（美聯社）
灣區超市大部分顧客仍戴著口罩。（美聯社）

加州取消口罩令的那一天，舊金山紀事報記者走訪了灣區的超市，以了解人們對第一天的口罩自由有何反應。

由於冠狀病毒病例持續下降，加州除聖他克拉拉外的所有灣區縣在16日都取消了大部分室內口罩令。對未接種疫苗的人，及在機場、醫院、從幼稚園至12年級的學校、醫療機構和庇護所中，仍然強制要求每個人戴口罩。但當在光臨商店、劇院或政府辦公室時，人們必須戴上口罩的規定已不復存在。

但是這場疫情並沒有結束，冠狀病毒的高傳染性Omicron病毒變異株仍然存在，數以千計的人仍然沒有接種疫苗，許多人仍然在生病並傳播感染。戴口罩雖然不再是強制性的，但仍然被建議繼續採納。

由於好奇，記者前往灣區的三家超市了解情況。從周三上午9時到10時，記者統計了有多少人在離開商店時戴了口罩，或者沒有戴。得到的是結論：似乎有些人沒有聽到這個消息，而其他許多人仍然選擇戴口罩。在統計的購物者中，沒有戴口罩的人只有不到10%。

以下是他們發現的幾家超市裡，戴口罩的人與不戴的人的比例：聖拉菲第三街337號Trader Joe’s：73:13；舊金山Folsom街1745號Rainbow Grocery：106:6；阿拉米達Park街1650號Alameda Natural Grocery：64:6。

68歲的家庭主婦霍恩(Jan Horn)覺得在商店裡不戴口罩很舒服，因為她接種了兩次疫苗和一次加強針。卡茨夫婦(Alan and Susan Katz)都是75歲的退休人員，他們說在室內公共場所戴著口罩感覺更舒服。

71歲的布丁(Marianne Bennett Budin)戴著口罩，拉出購物車準備購物時，一位記者提到不再需要口罩，布丁立即把它摘了下來。43歲的斯皮爾(Tommy Speer)說，他已經得過三次COVID，且未接種疫苗、未戴口罩、不以為然。他可能沒有意識到作為一個未接種疫苗的人，他仍然必須戴上口罩。

舊金山的塔特爾(Emma Tuttle)在一位記者告訴她這個消息後，雖然稱很興奮，但她考慮如果其他戴口罩的人看到她突然摘下口罩，會怎麽說，為此仍繼續戴著。

州長紐森(Gavin Newsom)可能已經取消了該州對接種疫苗者的室內口罩令，但在具體實施上人們依然見仁見智，各有考慮。

口罩 疫苗 灣區

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