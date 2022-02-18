加州職場 仍可要求已接種員工戴口罩

加州取消對已接種疫苗者的室內口罩要求，未接種疫苗者仍應在公共場所例如雜貨店等配戴口罩。不過，許多商家並未強制執行。(Getty Images)

儘管加州口罩 令已經放寬，但全州職場仍持續依照加州/美國職業安全與健康管理局(OSHA)制定部分不同、且經常改變的規則運作。

職場口罩令大部分依據加州公共衛生局規定，州長紐森也簽署一項行政命令，不允許職場口罩令比加州衛生局指導方針嚴格。依照衛生單位法規，只有未接種疫苗 員工必須在室內工作時配戴口罩，但公司必須提供他們口罩並確定正確配戴。公司也必須登記未接種員工，可經由詢問完成。

全加州範圍內大部分地區都取消對已接種疫苗者的室內口罩要求，未接種疫苗者仍應在公共場所例如雜貨店等配戴口罩。不過，許多商家並未強制執行。

加州職業安全與健康管理局規章「緊急臨時標準」(Emergency Temporary Standards)上個月生效，也包括可能在工作中接觸過病毒的完全接種者員工，相關口罩要求與社交距離。先前版本是允許若接觸到感染病毒的已接種疫苗員工，可留在室內工作且不用戴口罩。但是，現在則要求他們必須在工作時戴口罩或留在家中。

員工若搭乘由公司所提供交通工具、必須配戴口罩。

當加州公共衛生部門提出要求時，員工必須在室內戴口罩，這是規定設計維持職場規則與加州其他地區同步的彈性部分。公司仍可要求已接種疫苗員工戴上口罩。加州公共衛生法規也要求K-12學校、健康照護機構、無家可歸庇護所與其他機構，持續室內口罩要求。

職場防疫法規與州法的另一個顯著區別，是關於有薪病假。立法人士近來恢復加州員工最高80個小時的新冠有薪假，但僅適用於員工人數超過25人的企業。加州/美國職業安全與健康管理局法規將於下個月更新，將包括所謂員工排除薪資要求(exclusion pay requirement)，允許員工若接觸感染病毒者可持續支薪，並且須留在家中。不過，部分企業與商業團體並不同意法規，認為有薪病假讓他們蒙受損失，並造成不公平的行政負擔。