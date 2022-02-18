漏三分防守 勇士遭絕殺 柯瑞：我做了愚蠢的防守判斷

柯瑞（右）面對衛冕MVP約基奇（左）跳投。（記者劉先進／攝影）

最多領先16分的金州勇士 ，16日主場晚遭丹佛金塊三分壓哨絕殺，比數為116比117。三分7中1的柯瑞 入賬25分3籃板6助攻，他在最後5.9秒跳投命中還加罰，勇士領先2分。但壓哨時刻放棄對位的莫里斯（Monte Morris），包夾低位持球的約基奇（Nikola Jokic），給了莫里斯外線空位機會投籃，等柯瑞醒悟過來追防，對手已投出絕殺球。

金塊約基奇進攻強悍，勇士不得不豎起鐵桶陣防守。（記者劉先進／攝影）

柯瑞賽後檢討說，他做出了愚蠢的防守判斷，莫里斯投中關鍵球。在那種情況下，最不應該給對手三分機會。

勇士這邊有柯瑞和湯普森兩大神射手，而金塊只有衛冕MVP約基奇，從牌面上看，勇士的進攻更豐富多樣。全場勇士將防守強度拉滿，送出13次抄截，快攻拿到18分，頻繁利用擋拆持球投，罰球線轉移球投三分、內切等方式取分。約基奇單體開發進攻能力舉世無雙，作為進攻軸，或低位硬吃魯尼，或二次進攻，或傳球助攻隊友。金塊的側翼戈登（Aaron Gordon）等人體型大，有二次進攻，甚至多次出現約基奇突破到內線，吊傳戈登扣籃的進攻。約基奇砍下35分17籃板8助攻，最後時刻助攻莫里斯完成絕殺。

湯普森三分10中3得到16分4籃板4助攻，佩頓12分6抄截，魯尼13分，普爾15分，新秀庫明加表現出色6中5得到12分。

勇士佩頓有6次抄截，數次扣籃。（記者劉先進／攝影）

約基奇表示，最後一個回合，他想去油漆區的中間，投個勾手，「但看到了柯瑞協防包夾，而莫里斯處於空位，所以我就把球傳了出去。」

勇士教頭柯爾稱讚約基奇說，他是衛冕的MVP，第四節在籃下予取予求，勇士的防守好了很多，但約基奇接管比賽。「當你領先兩分時，不想給三分射手空位，但我認為自然的反應是，當約基奇低位時，柯瑞想協防。約基奇是一個很好的傳球者，他傳出了精彩的助攻，必須給莫里斯點贊，他打進關鍵球。」

柯瑞全場25分6助攻。（記者劉先進／攝影）

柯爾說，勇士全隊上下都要對鏡自身，包括他自己，要承擔起責任。「我最後做了一些決定，但沒有成功。我們錯過了一些本可以鎖定勝局的空位投籃。」

柯瑞也表示，最後時刻，當約基奇低位持球時，他上當了（took the bait），做出愚蠢的防守判斷（made a dumb read）。「我防守晚了一步，以為秒表走得差不多了，約基奇送出漂亮的傳球，我才意識到防守位置，試圖跑過去干擾投籃，但莫里斯投中壓哨球。這是我給的機會。在這種情況下，你最不願意的事情，就是給對手三分機會。」

柯瑞說，莫里斯投中制勝球，極大改變了比賽氣氛。「就積分榜上的位置而言，我們處於一個穩固的位置。樂觀地說，（全明星賽後）我們會有幾個人傷癒歸來。然後，球隊得弄清楚輪換是什麼，以進入季後賽 。」

勇士也傳出好消息，防守中樞格林恢復觸球訓練。導致他小腿傷病的背部椎間盤損傷恢復順利，目標是在全明星賽後復出。