加州擬立法強制企業 依性別族裔公布薪資資訊

加州參議員麗蒙表示，薪資透明度是可用於縮小性別或族裔薪水差距的多種工具之一。(美聯社)

去年根據2020年一項法律，加州 雇主被要求首次提交報告，須根據工作、族裔、性別與指標，提報支付員工多少薪資。現在，鼓吹薪資透明度與縮小種族與性別薪資差距的倡議人士，正積極推動新法案SB 1162來鞏固勝利，要求公司公布更多支付員工薪資的訊息，以及如何透過第三方任聘合約員工。

法案作者、加州參議員麗蒙(Monique Limón)表示，薪資透明度是可用於縮小性別或族裔薪水差距的多種工具之一。法案SB 1162將要求擁有超過100名員工的公司、報告支付員工以及合約人員薪資的資料，必須以名字識別。麗蒙指出，公開這些公司與數據，對於了解主要影響女性和有色人種的薪資差距，至關重要。

麗蒙認為，預期商業社群 可能會反對這項措施。她說，立法人士在推動薪資支付公平法時，「幾乎路途上每一步」都遇到阻力；但她強調，法案並不是要支付一個特定薪資，而是要向執行相同工作的所有員工、支付相同薪水。

加州商會(California Chamber of Commerce)電郵表示，他們尚未審閱法案內容。「美國員工協會」(American Staffing Association)則拒絕對法案發表評論。

不公平的薪資差距，在加州仍是問題。去年一項針對500家公司薪資數據進行分析發現，2020年年度性別薪資差距為460億元、族裔薪資差距則有610億元。此外，麗蒙指出，法案納入公司自第三方聘用合約員工的薪資數據，格外重要；因為許多科技公司與其他行業將不同工作外包，從程式人員到廚師，他們通常比全職員工支付較少薪水，福利 也更少。

「紐約時報」2019年一項分析報告發現，Google合約人員比正式員工還多。新法案的共同發起者、非營利機構「TechEquity Collaborative」報告指出，科技業領域有越來越普遍的現象，就是合約人員大多由薪資低及福利少的有色人種填補。機構執行長布瑞西(Catherine Bracy)表示，需要明確且實際政策，縮小合約人員與直接雇用員工之間的差距，並且解決職場上的族裔與性別差異。