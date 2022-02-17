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加州眾議員補選 楊馳馬、甘大為勝出

編譯組／舊金山16日電
楊馳馬（左）和甘大為（右）在15日舉行的特別選舉中勝出，必須在4月的決選中一決勝負。（電視新聞截圖）
楊馳馬（左）和甘大為（右）在15日舉行的特別選舉中勝出，必須在4月的決選中一決勝負。（電視新聞截圖）

舊金山現任市議員楊馳馬（Matt Haney）和前任市議員甘大為（David Campos）在15日舉行的加州眾議員補選中勝出，預料這兩名資深進步派人士在接下來的4月決選中，將有一番激烈的競爭。

楊馳馬和甘大為是15日4名加州眾議員補選候選人當中得票最高的兩位。截至15日晚上，楊馳馬以37.4%的票數居冠，甘大為以35.5%的票數居次，創業家暨慈善家馬百樂（Bilal Mahmood）以21.2%排名第3，舊金山市大校董秀蘋（Thea Selby）敬陪末座。由於沒有人獲得超過50%的得票率，楊馳馬和甘大為必須在4月的決選中再一決高下。

由於截至16日還有3萬9000多張選票未開出，楊馳馬和甘大為最後的總得票數誰較多仍是未知數。此次特別選舉選民的投票率偏低，只有34%。

楊馳馬的支持者15日晚上在南市場街區的District Six為他舉辦慶祝派對，楊馳馬在派對上重申，舊金山必須建設更多住房，他說，他對此看法「沒有絲毫歉意」。

楊馳馬16日推文表示，他的員工和志工努力不懈走訪數萬名選民確認支持者，到選舉日當天一舉派出300多名志工助陣。他透露，他們在決選中會採取相同的方式競選。楊馳馬說，他對目前所處的地位感到非常滿意，會繼續以積極的競選策略努力爭取每一張選票。

甘大為16日表示，他對選舉結果感到非常興奮，認為他的競選活動「勢頭強勁」。

甘大為15日晚上在南市場街區的Eagle Bar對支持者說：「我相信，在4月19日決選投票時，加州眾議會第17選區的選民會說：『我們要選出一個對選民負責，而不是對企業負責的人。』」

因為此次選舉是補選，填補邱信福獲任市府律師後留下的空缺，4月19日決選勝出者，仍必須再參加6月7日舉行的加州初選。

政治新人馬百樂在這次選舉中籌得將近95萬元資金，在四位候選人中最多，儘管其中55萬元出自他名下。他提出制定以研究為基礎的政策和挑戰現狀的政見，讓他獲得一些包括SF YIMBY等重量級團體的背書。

馬百樂16日表示，他的競選活動顯示出選民極度渴望改變，他對此感到「非常、非常、非常自豪」，同時表示，接下來會長時間參與舊金山政治。

四名候選人中唯一的女性秀蘋，在籌款方面落後她的競爭對手，但她強調，她的競選活動是一場真正的草根運動，對能參與這場選舉感到十分榮幸。

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