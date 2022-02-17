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金山3教委被罷免 市長布里德將任命新教委 壓力大

編譯組／舊金山16日電
舊金山市長布里德負有任命新教育委員的責任，讓她背負巨大的壓力。（電視新聞截圖）
舊金山市長布里德負有任命新教育委員的責任，讓她背負巨大的壓力。（電視新聞截圖）

舊金山聯合學區三名教育委員確定遭到罷免，外界現在開始把焦點轉移到市長布里德（London Breed）身上，因為她身負任命新教育委員的重責大任。

由於被罷免的三名舊金山教委盧佩思（Gabriela López）、高勵思（Alison Collins）和莫力加（Faauuga Moliga）可繼續任職到市議會正式接受選舉結果後的第十天，布里德應該有數周的時間可以選擇接替人選，被任命者最快將於3月11日就職。

布里德16日在市政廳舉行記者會說明接下來的工作，她表示，她已和學區家長見過面，詢問他們對新任教委有何期望，但她沒有討論可能的接替人選，也沒有和任何潛在候選人談過話。

布里德表示，她希望選出「以學校為重、以學生為重、以學生成功為重」、有全面性發展目光的教委。她說，為學區選擇新教委是她最艱難的任命決定之一，因為此事代表了舊金山居民的期望，意義重大。

此次罷免選舉給予布里德很大的權力，可以將教育委員會的政策調往較符合其溫和觀點的方向，但同時也給予她讓民眾對學區重拾信心的壓力。華裔教育委員林謙悅（Jenny Lam）向來是布里德的盟友，加上三名新任教委，意味在七人組成的教育委員會中，會有四人和布里德站在同一陣線上。

在盧佩思卸任後，林謙悅將接任教委會主席一職，她發表聲明表示，學生必須是學區的優先考量，她的首要任務是為新委員提供所需的工具和就職培訓。

華裔政治顧問何文健（David Ho）表示，必須挑選出「非常稱職」的人選，讓布里德背負了巨大壓力。

布里德在疫情期間多次挑戰學區，包括曾支持市府律師對學區提出訴訟強迫重開學校、在高勵思鬧出歧視亞裔的風波後支持罷免她，以及提出一項控制學區的修正案。

何文健說：「無論學區未來的作為是成功還是失敗，選民都會要求布里德負起責任，這絕對是一場風險非常高的政治遊戲。」

學區 教育 罷免

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