以壓倒性票數 舊金山3教委被罷免

舊金山選民以壓倒性票數罷免三位學區教委，盧佩思（左）、高勵思（中）和莫力加（右）。（電視新聞截圖）

舊金山 15日舉行近40年來首次罷免 選舉，選民投出壓倒性選票成功罷免三名聯合學區 教育委員。

在舊金山市議會正式接受選舉結果十天後，學區教委主席盧佩思（Gabriela López）、教委高勵思（Alison Collins）和莫力加（Faauuga Moliga）將被正式免職，空缺將由市長布里德（London Breed）任命的新教委補上，就職時間可能在3月中旬。

這場教委罷免運動在過去一年裡造成舊金山的分裂。由於學校在新冠疫情期間遲遲未能重開，加上教委會專注在一些具有爭議性的問題上，例如重新命名44所學校和終止洛威爾高中（Lowell High School）的擇優錄取制，讓家長和社區人士深感挫折，因此發起這場罷免運動。

市議員盧凱莉（Hillary Ronen）表示對選舉結果不感到驚訝。她說：「在家長和學生面臨一生中最大困境之際，這個教育委員會只會處理一些與當前危機無關的問題，也沒有展現出家長和學生需要的領導能力。」

布里德發布聲明說：「本市的選民傳達出一個清楚的訊息，那就是：教育委員會必須專注在能讓學區系統良好運行的必要工作上。接下來幾個月，學區有許多重要的決定要做，包括解決龐大的預算赤字、聘請新學區總監、擺脫這場疫情等，學區還有很多事要做。」

儘管遭到罷免，這三名教委仍有資格參加11月或未來的選舉。盧佩思和莫力加16日表示不排除這個可能，高勵思則未在聲明中對此發表意見。

高勵思在聲明中說：「現在我們知道在舊金山購買一場選舉的成本是多少。」她指的是支持罷免者籌到的近200萬元資金。

高勵思還說：「這是對進步的強烈抵制，類似我們在全美看到的現象。無論如何，我們會繼續為最需要幫助的兒童和家庭而戰，為多元種族民主的願景而戰，為我們的公共教育系統而戰。我們還在這裡，我們不會放棄。」

領導這次罷免行動的家長之一拉吉（Siva Raj）高聲歡呼說：「太不可思議了！感謝大家，感謝舊金山，讓這次罷免行動成功。」

華裔家長同時也是學區職員的林文傑（Man Kit Lam）表示，新教委未來應該致力讓破裂的社區重新凝聚在一起。

林文傑說：「我希望新教委能傾聽家長的意見，願意為重建信任而努力。」他還補充說，希望新教委能彌補學生在學習上的損失，以及在情感上遭受到的傷害。