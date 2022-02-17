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降低野火風險 加州制定房屋與社區新保險標準

編譯組／灣區16日電
加州制定新的房屋與社區防火標準，降低野火風險。(圖取自加州州長緊急服務辦公室官方臉書)
加州制定新的房屋與社區防火標準，降低野火風險。(圖取自加州州長緊急服務辦公室官方臉書)

加州官員日前宣布新的火險標準，房屋設置防火屋頂、住房周圍至少5英尺的可防禦空間，以及社區明確定義疏散路線、清除過度生長植披等，皆納入全州範圍內降低房屋野火風險的新保險標準。州保險局長萊拉(Ricardo Lara)表示，降低野火風險，對於提供所有加州人可靠且可負擔的保險，相當重要。

被稱為「遠離野火更安全」(Safer from Wildfires)的新保險標準正式對外公布，概述了加強房屋與周邊環境，及所在社區的防火行動，保險公司應為家庭與商業採取防禦措施考量。

萊拉指出，加州現存野火建築物建造標準是針對2008年之後建築房屋。但由於災難性野火加高房屋保險成本，新標準將催促保險公司提供折扣、提供獎勵方案鼓勵改造舊式房屋。目前佔保險市場約40%市佔率的12家保險公司，已提供採取房屋加固措施的屋主享有相關保險折扣。三年前，僅有7%市佔率保險公司，願意提供相關折扣。

萊拉期望見到更廣泛的保險折扣計畫，基於科學研究的統一防火標準，將為屋主、社區與保險公司，提供降低野火風險的共同方案。將保險激勵措施擴大到家庭與企業，可節省支出且提高建築物安全性。

新保險指導方針是在保險局長與四個州府機構，針對野火因應與防治等討論工作一年之後制定的。參與機構包括加州州長緊急服務辦公室、加州林業與消防局、加州公共事業委員會與州長計畫與研究辦公室。

加州州長緊急服務辦公室主任吉拉杜琪(Mark Ghilarducci)表示，自2017年以來，加州有近5萬間房屋被野火燒毀，因此，在火災發生前就採取積極防治措施保護房產，非常重要。屋主花時間準備進行防禦行動，有助於加強處理相關災害可能帶來的影響。

為屋主提供保險的業者組成聯盟「Stronger California」，表示歡迎新保險標準，並發表聲明指出，許多保險公司已施行相關政策，有助於實現加州所有屋主都能獲得防火保險的共同目標。

保險 加州

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