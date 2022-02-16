舊金山特別選舉日 參選人最後衝刺與選民互動

支持罷免教委選舉的拓展工作組。 (圖片由競選團隊提供)

2月15日，舊金山 的特別選舉備受關注，當日市府選務處開放的時間是上午7時至晚上8時，從上周末開始到選務處投票 的人逐漸增加，但根據選務處主管的回應稱，本次的特別選舉並未有去年9月的罷免 選舉那麼忙碌。不過，15日迎來了小高峰，且參加競選的人員，也在當日與選民採用各種方式積極互動。

2月15選舉日當天，位於市府的投票站，未有去年9月的選舉忙碌（記者李怡/攝影）

15日的特別選舉，包括以華裔家長為主力推動的教委罷免案、邱信福轉任舊金山市市府律師後的州眾議員空缺補選，以及舊金山市估值官選舉。

15日，市議員盧凱莉(Hillary Ronen)為甘大為的競選助陣。 (圖片由競選團隊提供)

教委罷免選舉中，選民需要分別就教委主席盧佩思(Gabriela Lopez)、原副主席高勵思（Alison Collins）和莫力加(Faauuga Moliga)去留投票，如果罷免成功，將由市長布里德任命接任人選。

楊馳馬與支持者們。 (圖片由競選團隊提供)

17區眾議員選舉目前有四人競選，包括舊金山市議員楊馳馬、地檢處幕僚長甘大為、政界新秀馬百樂（Bilal Mahmood）、市立大學校董秀蘋（Thea Selby）。如果此次選舉中，州眾議員的選舉結果未有候選人獲得50%以上的支持率，之後需由得票最高的兩人，再參與4月19日的第二輪選舉。

馬百樂與支持者們。(圖片由競選團隊提供)

舊金山市選務處競選服務部回應稱，選舉日當晚會公布初步的結果，首輪結果會在15日晚8:45公布，第二輪和第三輪計票結果分別在9:45和10:45公布。之後再統計郵寄選票結果。

15日選舉日過後，選務處會在每天下午的4時，更新結果，民眾可在舊金山市選務處網站查詢結果。

教委罷免選舉中非公民家長可以投票，選務處數據顯示，截至14日已經有295名非公民註冊投票，已經收到132張選票。

2月15選舉日當天，位於市府的投票站，未有去年9月的選舉忙碌（記者李怡/攝影）

舊金山市大華埠校區門前，今年首次設立了投票箱。

15日當天，有一些華裔居民前往投票。第一代移民Anna Lou來美13年，此次第一次使用了投票權，參加教委罷免的投票。她說，一切為了孩子，她是在為孩子的未來進行投票。