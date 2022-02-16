我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄軍「假撤兵」以退為進：普亭會承認烏東親俄區獨立？

美官員稱普亭要部隊準備行動 曝部分俄軍進入開火位置

舊金山特別選舉日 參選人最後衝刺與選民互動

記者李怡／舊金山報導
支持罷免教委選舉的拓展工作組。 (圖片由競選團隊提供)
支持罷免教委選舉的拓展工作組。 (圖片由競選團隊提供)

2月15日，舊金山的特別選舉備受關注，當日市府選務處開放的時間是上午7時至晚上8時，從上周末開始到選務處投票的人逐漸增加，但根據選務處主管的回應稱，本次的特別選舉並未有去年9月的罷免選舉那麼忙碌。不過，15日迎來了小高峰，且參加競選的人員，也在當日與選民採用各種方式積極互動。

2月15選舉日當天，位於市府的投票站，未有去年9月的選舉忙碌（記者李怡/攝影）
2月15選舉日當天，位於市府的投票站，未有去年9月的選舉忙碌（記者李怡/攝影）

15日的特別選舉，包括以華裔家長為主力推動的教委罷免案、邱信福轉任舊金山市市府律師後的州眾議員空缺補選，以及舊金山市估值官選舉。

15日，市議員盧凱莉(Hillary Ronen)為甘大為的競選助陣。 (圖片由...
15日，市議員盧凱莉(Hillary Ronen)為甘大為的競選助陣。 (圖片由競選團隊提供)

教委罷免選舉中，選民需要分別就教委主席盧佩思(Gabriela Lopez)、原副主席高勵思（Alison Collins）和莫力加(Faauuga Moliga)去留投票，如果罷免成功，將由市長布里德任命接任人選。

楊馳馬與支持者們。 (圖片由競選團隊提供)
楊馳馬與支持者們。 (圖片由競選團隊提供)

17區眾議員選舉目前有四人競選，包括舊金山市議員楊馳馬、地檢處幕僚長甘大為、政界新秀馬百樂（Bilal Mahmood）、市立大學校董秀蘋（Thea Selby）。如果此次選舉中，州眾議員的選舉結果未有候選人獲得50%以上的支持率，之後需由得票最高的兩人，再參與4月19日的第二輪選舉。

馬百樂與支持者們。(圖片由競選團隊提供)
馬百樂與支持者們。(圖片由競選團隊提供)

舊金山市選務處競選服務部回應稱，選舉日當晚會公布初步的結果，首輪結果會在15日晚8:45公布，第二輪和第三輪計票結果分別在9:45和10:45公布。之後再統計郵寄選票結果。

15日選舉日過後，選務處會在每天下午的4時，更新結果，民眾可在舊金山市選務處網站查詢結果。

教委罷免選舉中非公民家長可以投票，選務處數據顯示，截至14日已經有295名非公民註冊投票，已經收到132張選票。

2月15選舉日當天，位於市府的投票站，未有去年9月的選舉忙碌（記者李怡/攝影）
2月15選舉日當天，位於市府的投票站，未有去年9月的選舉忙碌（記者李怡/攝影）

舊金山市大華埠校區門前，今年首次設立了投票箱。

15日當天，有一些華裔居民前往投票。第一代移民Anna Lou來美13年，此次第一次使用了投票權，參加教委罷免的投票。她說，一切為了孩子，她是在為孩子的未來進行投票。

投票 舊金山 罷免

上一則

加州解除口罩令 灣區新增病例回升

延伸閱讀

金山市議員陳詩敏提案 擴大彈性上班制

金山市議員陳詩敏提案 擴大彈性上班制
金山警檢互槓 州檢察長、金山市長、市府律師介入協調

金山警檢互槓 州檢察長、金山市長、市府律師介入協調
金山將為低收入家庭免費稅務服務

金山將為低收入家庭免費稅務服務
舊金山市長布里德 為低收入家庭提供地方稅抵免服務

舊金山市長布里德 為低收入家庭提供地方稅抵免服務
布里德參加虎年團拜會 表達對華人社區祝福

布里德參加虎年團拜會 表達對華人社區祝福

熱門新聞

Cupertino Village是很多華人常去的商場。（本報檔案照片）

北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷

2022-02-14 19:48
北京冬奧會上，三位來自舊金山灣區的亞裔美國代表團參賽選手，（左起）周知方（Vincent Zhou）、陳楷雯（Karen Chen）和劉美賢（Alysa Liu）。 （圖片來自Facebook）

北京冬奧 3名華裔花滑選手來自灣區

2022-02-08 13:40
居住在西雅圖的王姓婦人下班返家途中遭歹徒持球棒重擊頭部受重傷。（取自推特）

西雅圖華婦街頭遭球棒攻擊 頭顱破裂、右耳流血

2022-02-12 02:20
前美洲中國工程師學會（Chinese Institute of Engineers-USA ）理事長鄭永松表示，美國媒體對谷愛凌的報導方式，正顯示出美國缺乏自信心的焦慮。（鄭永松提供）

華裔學者看美國媒體報導谷愛凌方式：雙重標準

2022-02-09 21:16
華人彭先生擔任管理委員會理事，但開會發言後，竟收到如此歧視的訊息。（記者李榮／翻攝）

北加灣區華人管委會發言 被譏英文差、滾回你的國家

2022-02-08 20:02
灣區買房競爭的情況非常激烈。（記者李榮/攝影）

想在北加矽谷買房 至少得跟1200人競爭

2022-02-10 20:09

超人氣

更多 >
紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機

紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機
女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰

女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰
凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？

凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？
華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨

華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨
安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解

安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解