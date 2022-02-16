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加州解除口罩令 灣區新增病例回升

編譯組／灣區15日電
灣區新增病例最近有止跌回升的跡象。（美聯社）
灣區新增病例最近有止跌回升的跡象。（美聯社）

正當加州解除室內口罩令和放寬多項防疫限制之際，灣區單日人均新增新冠病例率似乎有止跌回升的跡象。

數據顯示，灣區本周單日人均新增病例率為每10萬人中有86例，上周的單日人均新增病例率只有60例。這是灣區自1月初以來，新增病例率首次出現止跌回升，增幅最大的是舊金山、聖馬刁縣、納巴縣和蘇拉諾縣。而加州整體新增病例則繼續下降，從上周的71例減少為本周的65例。

加州衛生廳表示，這可能是受到實驗室處理完積壓的2萬7000個新確診病例的影響，導致數字出現變化。然而，灣區不受實驗室檢測影響的新冠住院人數和死亡人數也正逐漸停止減少，單日平均死亡人數已連續兩周都是22人。加州單日平均死亡人數過去一周大增16%，從184人增加為214人。

灣區因感染新冠住院的病人目前有1222人，低於上周的1372人。加州新冠住院人數降幅更大，從上周的1萬零412人減少為本周的8189人。

根據加州衛生廳的綜合預測，預計到3月16日，加州與新冠有關的住院人數可能降至3078人，加護病房住院人數也將從1841人降至580人。不過，加州衛生廳也預測，在這段時間內，加州可能還會有約4500人死於新冠，這個預測提醒民眾，儘管社會努力恢復正常生活，但實際上疫情還未結束。

加州衛生與福利廳（California Health and Human Services Agency）廳長加利（Mark Ghaly）說：「加州的新冠死亡人數還在攀升，但預計未來幾周會開始下降。死亡是悲劇，我不想掉以輕心，加州已經有超過8萬人死於新冠。」

灣區16日有八縣跟隨加州新指南解除了室內口罩令，除了聖他克拉拉縣。但聖他克拉拉縣表示，只要新增病例數繼續減少，預計會數周內就會解除室內口罩令。

加州 灣區 口罩

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