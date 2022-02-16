加州室內口罩令解除 灣區7場所仍須戴

16日起，加州已接種新冠疫苗者在公共室內場所可以不必再戴口罩。（美聯社）

加州 室內口罩 令16日正式解除，灣區除了聖他克拉拉縣之外，其他八縣同步解除已接種新冠疫苗 者的室內口罩令，代表已接種疫苗者今後在阿拉米達縣、康曲柯士達縣、馬連縣、納巴縣、舊金山、聖馬刁縣、蘇拉諾縣和蘇諾瑪縣前往電影院看電影，或是在餐廳內用餐，都無需再戴口罩。

不過，特定公共室內場所會繼續維持室內口罩令，無論民眾是否已接種疫苗。這些場所包括：

— 大眾交通系統：包括飛機、渡輪、火車、地下鐵、巴士、計程車和電召車（如Uber和Lyft），以及機場和巴士候車站等大眾交通中心。

— K到12年級學校和托兒所的室內區域：加利表示，學校和托兒所的室內口罩令至少會實施到2月28日，然後他們會依據狀況評估是否解除學校口罩令。

— 緊急避難場所、消暑和保暖中心

— 遊民收容所

— 長期護理院所、療養院和老人院

— 醫療院所

— 監獄和拘留中心

在上述場所有口罩豁免權的民眾包括：

— 兩歲以下幼童，因為有窒息危險。

— 有身體或精神健康問題無法戴口罩者，包括戴口罩可能阻礙呼吸者、失去意識或喪失行為能力者、在沒有他人協助下無法摘下口罩者。

— 要看到嘴部才有辦法溝通者，例如聽障人士和與聽障人士溝通者。

— 根據地方、州或聯邦職場安全指南的定義，在工作時戴口罩會有危險者。

加州新指南規定，新口罩令不適用於年滿兩歲還未接種新冠疫苗者，未接種疫苗者無論在任何公共室內場所仍必須繼續佩戴口罩。例如，未接種疫苗者就算到超市去買菜，也必須佩戴口罩。

此外，商家有權要求顧客出示疫苗接種證明，來決定顧客需不需要戴口罩，也有權繼續要求所有入店顧客都戴上口罩。因此，即使室內口罩令已解除，商家仍可能要求顧客戴上口罩才能入店。

新指南規定，雇主必須提供經國家職業安全與衛生研究院（National Institute for Occupational Safety and Health）認可的口罩給未接種疫苗的雇員，供他們在有他人同在的室內或車輛中自願性使用。未接種疫苗的加州公務員在政府辦公室內一律要戴上口罩。