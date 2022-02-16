改善成癮康復治療 加州參議員柯提斯提出SB 999法案

柯提斯提出SB 999法案。（記者江碩涵／攝影）

加州 參議員柯提斯（Dave Cortese）宣布提出SB 999法案，希望確實需要物質使用疾患障礙和成癮康復服務的人，能獲得關鍵治療。SB 999名為「加州住宅物質使用障礙治療患者安全和公平法案（California Residential Substance Use Disorder Treatment Patient Safety and Fairness Act）」，期望改善加州處理成癮康復的方式。

柯提斯指出，就像節目「60分鐘（60-Minutes）」一篇報導中所強調，健康保險 公司經常不顧醫生的反對，提前將患者從住院治療中要求他們出院，「這些醫生警告患者可能會復發，而且在許多情況下，這樣做可能導致患者死亡。」

他表示，長期以來，治療成癮的行業一直受到健保 計畫和殘疾保險公司要求的同儕審查而形成問題，「這些審查可以任意拒絕為患者提供額外的醫療，減少必要和一般普遍接受的治療標準。可是，患者需要治療才能完全康復。」

「SB 999將拯救生命。」柯提斯表示，加州的法律要求保險公司為成癮者康復提供治療，但很多人卻沒法真正獲得需要的治療，等於被剝奪生存所需的關鍵服務。他認為，必須取消現行健康醫療計畫激勵拒絕患者的機制。

柯提斯說，SB 999將確保患有物質使用障礙和成癮者，能夠接受符合美國成癮醫學協會 (ASAM) 制定的標準治療，保障患者獲得及時審查決定，並禁止基於激勵的治療決定。