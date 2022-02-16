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改善成癮康復治療 加州參議員柯提斯提出SB 999法案

記者李榮／灣區報導
柯提斯提出SB 999法案。（記者江碩涵／攝影）
柯提斯提出SB 999法案。（記者江碩涵／攝影）

加州參議員柯提斯（Dave Cortese）宣布提出SB 999法案，希望確實需要物質使用疾患障礙和成癮康復服務的人，能獲得關鍵治療。SB 999名為「加州住宅物質使用障礙治療患者安全和公平法案（California Residential Substance Use Disorder Treatment Patient Safety and Fairness Act）」，期望改善加州處理成癮康復的方式。

柯提斯指出，就像節目「60分鐘（60-Minutes）」一篇報導中所強調，健康保險公司經常不顧醫生的反對，提前將患者從住院治療中要求他們出院，「這些醫生警告患者可能會復發，而且在許多情況下，這樣做可能導致患者死亡。」

他表示，長期以來，治療成癮的行業一直受到健保計畫和殘疾保險公司要求的同儕審查而形成問題，「這些審查可以任意拒絕為患者提供額外的醫療，減少必要和一般普遍接受的治療標準。可是，患者需要治療才能完全康復。」

「SB 999將拯救生命。」柯提斯表示，加州的法律要求保險公司為成癮者康復提供治療，但很多人卻沒法真正獲得需要的治療，等於被剝奪生存所需的關鍵服務。他認為，必須取消現行健康醫療計畫激勵拒絕患者的機制。

柯提斯說，SB 999將確保患有物質使用障礙和成癮者，能夠接受符合美國成癮醫學協會 (ASAM) 制定的標準治療，保障患者獲得及時審查決定，並禁止基於激勵的治療決定。

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