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5年80億元… 加州推行CalAIM 提倡全人健保

編譯組／加州15日電
加州推行CalAIM欲轉型全人健保，圖為州長紐森。（本報資料照片）
加州推行CalAIM欲轉型全人健保，圖為州長紐森。（本報資料照片）

加州州長紐森元月公布的預算計畫中，提議在未來五年，撥款80億元，革新加州健保計畫 (California Advancing and Innovating Medi-Cal, CalAIM)。CalAIM 專款約占加州健保經費6%，其主要目的是加強病患個案處理。

加州健保 (Medi-Cal) 提供加州低收入民眾保險，協助全加州半數兒童、五分之一成年人，以及約200萬名長者與殘障人士。

加州健保總經費高達1330億元，可是根據加州醫療服務局 (California Department of Health Care Services)統計，加州健保總經費一半以上用於服務其中5%健保客戶，這些客戶一般都有多重複雜健康問題，除此之外，許多是遊民、毒品使用者或者罹患精神疾病。

協助貧窮等民眾 避免引發疾病

CalAIM 計畫是在未來五年內，協助處理一些基本生活有問題民眾，如沒有錢買足夠食品，或者租房民眾，避免他們因為貧窮沒有收入，生活品質江河日下，終於引發多重疾病，加州健保必須幫他們付出昂貴的急診醫療費、住院費用、療養費用等。CalAIM 根據「全人照顧」(whole person care)原則，避免基本生活有問題民眾日漸江河日下。

社會問題 造成健保龐大支出

加州健保過去沒有處理這些引發疾病的社會問題。然而由於經濟不穩定、營養不足、社會歧視與暴力、空氣污染、水污染引起的健康問題，往往造成加州健保龐大支出。阿拉米達縣府公衛官員克拉儂醫師 (Dr. Kathleen Clanon) 說，有些病患稱這些社會問題是社會性健康障礙 (social deterrents to health)。

加州目前已有25個縣採用類似CalAIM 試驗計畫。試驗成功，引發紐森州長正式發動CalAIM計畫。根據洛杉磯加大研究分析，目前加州參與試驗計劃案的加州健保客戶約有10萬8000人。

各縣醫護處理單位 聯繫合作

根據「加州獲得健康」(Health Access California) 組織政策專家道格拉斯 (Diana Douglas) ，加州各縣與各個醫療機構有不同的醫護處理單位，彼此沒有聯繫合作，CalAIM 是針對解決這個問題設立的。

從2016年開始，加州州府投下高達30億元以上資金，設法統籌這種分散的醫護問題。根據洛杉磯加大分析，試驗計劃推出四年後，成效顯著，住院精神病患得到更多照顧，濫用毒品人士也更積極接受醫療勸導，醫院急診醫療花費也顯著降低。

就以灣區康曲柯斯達縣為例，目前康縣每年參與這項試驗計畫的病患高達1萬2000人以上。康縣公共衛生處聘雇100名以上護士、精神科專家、遊民服務專家、處理濫用毒品專家，以及社工人員共同合作，服務這些病患。

試驗1年 醫療比率減少25%

康縣試驗計畫經理帕孟特 (Emily Parmenter) 表示，參與試驗計畫這些專家本來就在康縣各機關服務，可是他們幾乎沒有什麼聯繫。因此把他們結合成一個多元服務團隊，讓他們根據不同專家，相互合作，共同討論處理各個病患問題。結果參與試驗計畫的加州健保客戶要求醫院急救的情形改善許多。

帕孟特說，試驗計畫推出一年後，我們發現參與試驗計畫者到醫院治療比率與未參與者減少25%，到急診室求助的加州健保客戶則減少15%。

加州 健保 洛杉磯加大

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