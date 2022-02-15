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金山市議員陳詩敏提案 擴大彈性上班制

記者李怡 / 舊金山報導
陳詩敏（左上）提法案，望助工人爭取彈性上班制，以平衡家庭需要，獲得多位市議員支持。 （記者李怡/翻攝）
陳詩敏（左上）提法案，望助工人爭取彈性上班制，以平衡家庭需要，獲得多位市議員支持。 （記者李怡/翻攝）

舊金山市議員陳詩敏(Connie Chan)提出立法，擬擴大工人彈性上班制，允許工人對上班的地點和時間有調配的資格，以平衡工作和同時照護家人的需要。此項提案獲多位市議員支持，議會下屬的青少年、年輕成人及家庭委員會11日一致支持。

早在2014年獲市議會通過的「家庭友好工作環境條例」(Family Friendly Workplace Ordinance，FFWO)，就曾要求給員工彈性或可預測的工作時間和地點的安排。在此項條例通過之前，雇主可以不給任何理由就能拒絕雇員靈活上班時間的要求。目前，因為受到疫情居家的影響，舊金山灣區工作環境相較之前已大有不同，因此市議會成員覺得此項提案是必要的。

陳詩敏提出的法案內容主要包括：建立公平流程，讓雇傭雙方合乍制定工作時間地點的安排；除了有特殊困難外，雇主需提供彈性上班時間；雇主需積極處理遠程辦公雇員所遇到的問題；擴大照護定義，包含父母以外的其他年邁家庭成員；20人或以下的小企業可獲豁免執行此法案。

陳詩敏指出，新冠疫情居家辦公證明了「我們能夠以過去從未想過的方式辦公，所以長遠來看，出台考慮雇傭雙方需求的法律是必要的，現在也是更新這條法例的迫切時刻。」

彈性工作時間可提高工人的生產力和滿意度。越來越多的企業發現，彈性工作制對人工的招聘和保留、減少缺勤和用工成本，都帶來了正面影響。低收入和有色人種的基層工人，比高薪者更能感受到這一政策的正面效果。

青少及家庭委員會上周五就法案進行聽證會，並獲得一致支持。舊金山市議會將在3月1日全體會議表決，若獲通過，將送交市長布里德簽署。此法案得到了市議員盧凱莉(Hillary Ronen)、梅義加(Myrna Melgar)、安世輝(Ahsha Safai)和市議會主席華頌善(Shamann Walton)的連署支持。

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