金山警檢互槓 州檢察長、金山市長、市府律師介入協調

加州檢察長邦塔、舊金山市長布里德和市府律師邱信福介入協調舊金山地檢長博徹思（左）與警長史考特（右）之間的紛爭。（電視新聞截圖）

加州 三名官員14日表示，將介入協助舊金山 警長和地方檢察長重新談判一項破裂的協議，這是一項關於警局與地檢處合作調查警察 武力和槍擊事件的協議。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）、舊金山市長布里德（London Breed）和市府律師邱信福（David Chiu）14日發表共同聲明，表示將致力協助修訂這項稱為「諒解備忘錄」（memorandum of understanding）的協議，讓舊金山警局與地檢長辦公室重新合作。原協議規定，地檢處在調查警察過度使用武力、嫌犯拘留期間死亡、警察開槍致死等案件時擁有主導地位。

這項介入行動目的在平息舊金山最有權力的兩大執法單位之間的戰火，防止警務改革受到影響。聲明表示，本周起，邦塔、布里德和邱信福將與舊金山警局和地檢處迅速商討出雙方都可接受的新協議，解決舊協議中違反規定和有缺陷的部分。

聲明說：「我們正在合作修訂諒解備忘錄的條款，以解決合法、問責和相互期望這些重要的問題。基本上，諒解備忘錄是提高透明度和問責制的重要工具，是確保有效監管和加強執法部門與社區之間信任的基礎。」

舊金山警長史考特（Bill Scott）也發出聲明說：「我非常支持問責制和透明度的原則，這是21世紀警務改革的基礎，但協議雙方都必須互相尊重問責制和透明度。」

這項協議是舊金山警局與地檢處於2019年所簽定的，去年已重新續約，但史考特本月初做出終止協議的決定，指控地檢處隱瞞被控過度使用武力的警察史坦格（Terrance Stangel）的無罪證據，違反了協議，但地檢長博徹思（Chesa Boudin）予以否認。

邦塔14日同時公布一份關於警局在主動改革進展方面的補充報告，這份長達535頁的報告稱讚舊金山警局執行了九成改革建議事項，成績可觀。加州副檢察長貝尼納提（Nancy Beninati）說：「改革工作改善了舊金山警局的警務政策。」

報告指出，舊金山警察槍擊事件數量從2013年到2016年的平均每年7起，減少到過去五年平均每年4起，針對非裔居民使用武力的事件也穩定下降。不過，報告也表示，舊金山警局在減少種族差異方面還有很大的進步空間。