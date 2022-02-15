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電線地下化 太平洋瓦斯與電力公司將展開第一波工程

編譯組／灣區14日電
PG&E將展開第一波電線地下化工程。(美聯社)
PG&E將展開第一波電線地下化工程。(美聯社)

太平洋瓦斯與電力公司 (Pacific Gas and Electric Company，簡稱PG&E)執行長波普 (Patti Poppe)日前在2021年第四季度投資人會議上表示，目前公司處於「新時代」(new ear)，並首度透露即將展開第一波電線地下化工程計畫，將於未來四年內、在最容易發生火災地區鋪設1萬英里電力線。

計畫將逐步啟動，預計今年將鋪設175英里的線路，並將以成倍增長方式增加電線地下化鋪設，預期於2026年將增至1200英里。波普指出，鋪設電線地下化工程速度加快，部分歸功於公用事業公司已經完成的相關工作，計畫於 2023年底完成的近600英里中、有超過50%工作正在進行中或準備開始。

波普表示，地下化是公司認為較簡單且可負擔的模式。並將經費投資在高價值基礎建設、減少臨時維修與年度經常性支出。公司計畫於未來五年花費530億元進行各項投資計畫，相較之下，2017-2021年期間投資支出為350億元。管理階層透露，地下鋪設與其他公司成長機會支出、佔總投資的四分之一。

PG&E期望於2026年支付每英里250萬元，將電線鋪設在地下、遠離脆弱植披。今年支付電線鋪設成本為375萬元。除了地下電線鋪設工程，PG&E額外投資還包括天然氣系統安全升級、電網加固、技術投資與建築物及房屋線路整合。

總部位在舊金山的PG&E為加州北部與中部共7萬平方英里的1600萬名顧客提供服務。公司將多個季度虧損歸咎於成本支出與罰款，近年來，加州要求公用事業公司負責的野火案件越來越多。兩個月前，公司因2019年蘇諾瑪縣金凱德野火(Kincade wildfire)被罰款1.25億元。今年1月，州檢查人員正式將狄克西野火(Dixie wildfire)歸咎於PG&E。2020年的佐格大火(Zogg fire)與金凱德野火，也讓公司蒙受估計超過10億元損失。

2021年，PG&E在電力路線計畫取得進展，當電線被物體撞擊或發生故障時，能快速關閉。據了解，此舉解決了在火災高度威脅地區的45%電力路線。截至目前為止，公司表示，火災高威脅地區報告的起火事件已減少40%，之後可能隨著更多線路修繕後更進一步改善。

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