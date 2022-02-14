PG&E下月漲電費 一般家庭每月約增16元

太平洋瓦電公司 (PG&E) 計畫從3月1日開始調高電費，估計一般家庭每個月的電費將上漲9%以上。(美聯社)

太平洋瓦電公司 (PG&E) 計畫從3月1日開始調高電費，估計一般家庭每個月的電費將上漲9%以上。PG&E表示，目前公共事業機構面臨全球性天然氣飆漲壓力，因此必須增加收入。

加州 公共事業委員會 (California Public Utilities Commission) 上周全數無異議通過PG&E調高電費案，小型企業電費將調高約10%，工業機構調高約12.69%。

PG&E、南加州愛迪生公司 (Southern California Edison) 與聖地牙哥瓦斯與電力公司 (San Diego Gas &Electric)等民營公共事業機構每年必須對加州公共事業委員會提報支出預測。三家公共事業公司取得委員會同意後，將所有支出預測分攤給其加州各個用戶。

加州公共事業委員席羅馬 (Genevieve Shiroma)上周公布報告時指出，PG&E申請調漲費用時表示，去年該公司花費超過預測約2億8700萬元。她說，全球瓦斯費起伏很大，這是公共事業目前承受壓力的主要因素。

席羅馬說，PG&E也將發電系統與水壩、蓄水庫銜接，藉此取得水力發電，然而氣候變化與長期乾旱削減PG&E水力發電資源。

她指出，電費調漲之後，一般家庭用戶每個月費用平均調高16.37元，低收入 家庭平均每月調高10元。一名PG&E代表指出，家庭費用平均調高約14元

加州三個民營公共事業機構過去幾個月間都已調漲瓦斯電費，因此消費者有理由發聲抗議。侯克 (Darcie Houck) 指出，她在會中勉強同意支持PG&E調漲費用計畫。增加電費，將對加州居民造成困難。

PG&E發言人保羅 (Lynsey Paulo) 說，目前疫情 仍在發展中，在這種情況下，增加用戶花費可能會是挑戰。PG&E將協助用戶如何使用資源，減少花費，提供打折優惠、費用選取、財務協助等，協助用戶控制資源，減少每月帳單。

公共事業改革網路 (The Utility Reform Network, TURN)執行長東尼 (Mark Toney) 指責PG&E分別在不同時間公布費用上漲，誤導消費者。PG&E已於今年年初將瓦斯費與電費調高9%。

東尼說，他們要求，水電瓦斯費用調升情形，必須與消費者物價相配合，否則相關機構必須提出充分理由。