反對3億資金投入監獄 社區組織阿縣縣議員大樓前聚會

社區組織和活動者們將發起三天的活動,包括聚會,在縣議員大樓前搭帳篷過夜等。(記者劉先進/攝影)

阿拉米達縣社區組織13日下午在縣議員大樓門前聚會,高喊「要醫院,有住房,不要監獄 和街道」的口號,(Hospitals and Homes,not Jails and Streets ),希望為社區的嚴重精神病患者爭取資源。他們反對縣議員投票 撥款3億元,在東灣聖他利達監獄(Santa Rita Jail)內建立精神健康設施,因該監獄不人道對待精神病患者被起訴,劣跡斑斑。希望將這筆撥款投資於社區,建設精神疾病醫院等設施。

「重度精神病患者倡導之家」(Families Advocating for the Seriously Mentally)組織此次活動。社區組織和活動者們將發起三天的活動,包括聚會,在縣議員大樓前搭帳篷過夜等。

根據抗議者的資料,州議會已頒布「行為健康連續基礎設施計畫」(BHCIP)。計畫向申請撥款的縣提供22億資金,用於建設、收購和擴大為精神疾病患者服務的財產。這些資金可用於急需的急性、亞急性設施和支持性住房。然而,到目前為止,阿拉米達縣行為健康局在最初幾輪撥款中拒絕申請。這些資金是一代人僅此一次機會,可在社區打造體面、連續的心理健康護理服務。還有其他撥款用於補貼僱員和其他需求。

美國華裔精神健康聯盟(MHACC)負責人彭一玲表示,希望打贏這場為精神疾病患者爭取資源的戰鬥。(記者劉先進/攝影)

在縣政府無視建立更多、更好的社區治療中心的機會的同時,縣議會已投票決定撥出3億給阿縣警長埃亨(Gregory J. Ahern),用於在聖麗塔監獄建立精神健康設施,該監獄因不人道地對待精神病患者而被起訴。社區活動者們認為,對於那些患有精神疾病的人來說,監獄條件令人遺憾,反對把監獄作為處理未經治療的精神疾病患者默認場所。

美國華裔精神健康聯盟(MHACC)負責人彭一玲(Elaine Peng)表示,中國農曆新年之際,家人歡聚一團,共慶佳節,就像感恩節闔家團圓一樣。卻有不少人,不能慶祝這一傳統節日。因為,他們的愛人(因精神疾病)露宿街頭。自從疫情 衝擊以來,這種情況變本加厲。也謝謝組織者組織這場活動,讓所有人團結一心,關注精神健康問題。在精神健康服務方面,阿縣須樹立良好典範,而非壞代表。「我們在加州已經很幸運,有更多的資金,但現在的系統不適合社區。我們需要家人得到良好的治療和幫助。我們必須打贏為精神疾病患者爭取資源的戰鬥。」

剛剛宣布角逐阿縣議員席位的華人譚蓮娜(Lena Tam)也趕到現場。她說,想繼續陳煥瑛的遺產,為精神健康和醫療保健服務提供足夠的資源。(記者劉先進/攝影)

阿縣議員陳煥瑛此前不幸去世,空出席位將在今年改選。剛剛宣布角逐這一席位的譚蓮娜(Lena Tam)也趕到現場。她說,想繼續陳煥瑛的遺產,為精神健康和醫療保健服務提供足夠的資源。這是阿縣須繼續的優先事項,尤其考慮到大家從疫情中學到的經驗。醫院和緊急護理都處於飽和狀態。患者致電911求救住院,也亟需臨床醫生看病。

她表示,希望確保有足夠的資金用於亞裔精神健康服務。「我的母親,作為一個移民的女兒,是亞健社提供服務的受益者之一,因為她患有抑鬱症。這對社區來說至關重要,因為他們能獲得足夠的語言翻譯,來獲取精神健康服務。我們將從州政府獲得的資金,應適當地用於這些精神保健服務,因為民眾從疫情中恢復過來、有被壓抑的需求。」