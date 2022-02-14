反對3億資金投入監獄 社區組織阿縣縣議員大樓前聚會

社區組織和活動者們將發起三天的活動，包括聚會，在縣議員大樓前搭帳篷過夜等。（記者劉先進／攝影）

阿拉米達縣社區組織13日下午在縣議員大樓門前聚會，高喊「要醫院，有住房，不要監獄 和街道」的口號，（Hospitals and Homes，not Jails and Streets ），希望為社區的嚴重精神病患者爭取資源。他們反對縣議員投票 撥款3億元，在東灣聖他利達監獄（Santa Rita Jail）內建立精神健康設施，因該監獄不人道對待精神病患者被起訴，劣跡斑斑。希望將這筆撥款投資於社區，建設精神疾病醫院等設施。

「重度精神病患者倡導之家」（Families Advocating for the Seriously Mentally）組織此次活動。社區組織和活動者們將發起三天的活動，包括聚會，在縣議員大樓前搭帳篷過夜等。

社區組織和活動者們將發起三天的活動，包括聚會，在縣議員大樓前搭帳篷過夜等。（記者劉先進／攝影）

根據抗議者的資料，州議會已頒布「行為健康連續基礎設施計畫」（BHCIP）。計畫向申請撥款的縣提供22億資金，用於建設、收購和擴大為精神疾病患者服務的財產。這些資金可用於急需的急性、亞急性設施和支持性住房。然而，到目前為止，阿拉米達縣行為健康局在最初幾輪撥款中拒絕申請。這些資金是一代人僅此一次機會，可在社區打造體面、連續的心理健康護理服務。還有其他撥款用於補貼僱員和其他需求。

美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲表示，希望打贏這場為精神疾病患者爭取資源的戰鬥。（記者劉先進／攝影）

在縣政府無視建立更多、更好的社區治療中心的機會的同時，縣議會已投票決定撥出3億給阿縣警長埃亨（Gregory J. Ahern），用於在聖麗塔監獄建立精神健康設施，該監獄因不人道地對待精神病患者而被起訴。社區活動者們認為，對於那些患有精神疾病的人來說，監獄條件令人遺憾，反對把監獄作為處理未經治療的精神疾病患者默認場所。

美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（Elaine Peng）表示，中國農曆新年之際，家人歡聚一團，共慶佳節，就像感恩節闔家團圓一樣。卻有不少人，不能慶祝這一傳統節日。因為，他們的愛人（因精神疾病）露宿街頭。自從疫情 衝擊以來，這種情況變本加厲。也謝謝組織者組織這場活動，讓所有人團結一心，關注精神健康問題。在精神健康服務方面，阿縣須樹立良好典範，而非壞代表。「我們在加州已經很幸運，有更多的資金，但現在的系統不適合社區。我們需要家人得到良好的治療和幫助。我們必須打贏為精神疾病患者爭取資源的戰鬥。」

剛剛宣布角逐阿縣議員席位的華人譚蓮娜（Lena Tam）也趕到現場。她說，想繼續陳煥瑛的遺產，為精神健康和醫療保健服務提供足夠的資源。（記者劉先進／攝影）

阿縣議員陳煥瑛此前不幸去世，空出席位將在今年改選。剛剛宣布角逐這一席位的譚蓮娜（Lena Tam）也趕到現場。她說，想繼續陳煥瑛的遺產，為精神健康和醫療保健服務提供足夠的資源。這是阿縣須繼續的優先事項，尤其考慮到大家從疫情中學到的經驗。醫院和緊急護理都處於飽和狀態。患者致電911求救住院，也亟需臨床醫生看病。

她表示，希望確保有足夠的資金用於亞裔精神健康服務。「我的母親，作為一個移民的女兒，是亞健社提供服務的受益者之一，因為她患有抑鬱症。這對社區來說至關重要，因為他們能獲得足夠的語言翻譯，來獲取精神健康服務。我們將從州政府獲得的資金，應適當地用於這些精神保健服務，因為民眾從疫情中恢復過來、有被壓抑的需求。」