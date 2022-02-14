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湯普森王者歸來 勇士逆轉湖人 詹姆斯錯失扳平機會

記者劉先進 ／舊金山報導
湯普森手感火熱，末節16分，率勇士翻盤。（記者劉先進 ／攝影）
湯普森手感火熱，末節16分，率勇士翻盤。（記者劉先進 ／攝影）

金州勇士12日晚117比115戰勝洛杉磯湖人。勇士在末節落後6分、進攻掙扎之際，兩個半賽季後傷愈歸來的「湯神」湯普森，上演王者歸來，打出賽季最強一戰，單節拿到16分，全場22中12砍下賽季最高的33分5籃板，率隊翻盤。湖人王牌詹姆斯（LeBron James）最後時刻沒把握三罰，錯失扳平機會。

湖人王牌詹姆斯末節10中1，稱讚勇士防守出色。（記者劉先進 ／攝影）
湖人王牌詹姆斯末節10中1，稱讚勇士防守出色。（記者劉先進 ／攝影）

詹姆斯入賬26分14籃板8助攻，生涯例行賽和季後賽總分超越賈巴爾（Kareem Abdul-Jabbar），刷新歷史記錄。但里程碑變「里程悲」。湯普森表示，在數年沒有這種感覺之後，在這個聯盟不要輕視得到30分。教頭柯爾稱讚湯普森在關鍵時刻接管比賽。

傳統豪門湖人，休賽期交易來明星後衛韋斯布魯克（Russell Westbrook ），志在奪冠。但韋斯布魯克並無擋拆投射能力，場上進攻拖空間，防守懶散。價值4400萬的大合同，又鎖死了湖人的交易空間。湖人目前排名西區第九，戰績堪憂。由於湖人有詹姆斯，其比賽還是萬眾矚目。本場比賽全國直播。在賽季中交易截至日前顆粒無收的湖人抖擻精神，和西區第二的勇士打得難解難分。雙方交替領先8尺，打平7次，戰況焦灼。

湯普森手感火熱，末節16分，率勇士翻盤。（記者劉先進 ／攝影）
湯普森手感火熱，末節16分，率勇士翻盤。（記者劉先進 ／攝影）

湖人末節一度領先6分，但還是輸球。詹姆斯末節10中1，投籃狂鐵。他賽後說，末節有幾個進攻被犯規，但也強調勇士防守出色，坦承自己沒有在關鍵時刻打出足夠好的回合來獲勝。詹姆斯本場加冕歷史總得分王，職業生涯例行賽和季後賽總得分為44157分，超越賈巴爾的44149分，位列NBA歷史第一。「在整個職業生涯中，任何時候能和這些偉大的球員相提並論，都充滿敬畏。」

詹姆斯在快攻中扣籃。（記者劉先進／攝影）
詹姆斯在快攻中扣籃。（記者劉先進／攝影）

上周四面對紐約尼克，湯普森最後一攻沒有命中，但本場手感滾燙，末節投中16分，可謂力挽狂瀾。他在防守端也表現很出色，當他作為主要防守者時，湖人球員投籃只有6中1。湯普森說，「我知道，那種得分能力一直在身上，這些事情會自然發生。如果我可以在每一個第四節都打出這樣的表現，我當然願意。這是比賽的連貫性問題。」

湯普森說，他生命中最美好的回憶是在高中時，和身為湖人前鋒的父親（註：他父親為 Mychal Thompson，現為播音員）一起看比賽。「和他一起坐在他的包廂，看他播報比賽，看科比打球。打家鄉球隊總是感覺很棒。」

柯爾說，湯普森的表現非凡，在球隊迫切需要他的時候，他接管了比賽。「勇士的進攻有點掙扎，希望找到自己的節奏。他手感火熱，接管了比賽。」

湖人球星詹姆斯防守柯瑞。（記者劉先進／攝影）
湖人球星詹姆斯防守柯瑞。（記者劉先進／攝影）

柯瑞稱讚說湯普森表現太棒。「我們需要他。在正確的時間，正確的地點，他有自信投籃。我很興奮很自豪，看到他如何終結比賽，看到他有多喜歡在關鍵時刻表現。這就是籃球。有時命中，有時投丟。但如果有任何人在應有的水準上散發自信，那就是湯普森。對於湯普森來說，這是很特別的12分鐘。」

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