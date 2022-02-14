我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邀拜登「城下一聚」？烏克蘭自己如何面對開戰危機

超級盃／公羊「驚天逆轉」奪冠 時隔23年再度捧杯

聖荷西知名賭場收購案宣判 自家律師涉嫌欺詐

記者王子涵╱聖荷西報導
M8trix賭場坐落於聖荷西國際機場附近，是該市運營的兩家賭場之一。（M8trix賭場官網）
M8trix賭場坐落於聖荷西國際機場附近，是該市運營的兩家賭場之一。（M8trix賭場官網）

M8trix賭場坐落於聖荷西國際機場附近，是該市運營的兩家賭場之一。2015年初，灣區賭場大亨帕克（John Park）向賭場管理層發起購買意願。帕克計畫購買M8trix賭場一半的股權，但因其律師巴克沃爾什（Tracey Buck-Walsh）的欺詐行為，最終導致收購案並未成功。近日，蘇諾瑪縣最高法院宣佈巴克沃爾什惡意欺詐行為成立。

該案收購金額高達4740萬元，當時M8trix賭場為斯瓦洛（Eric Swallow）和盧娜迪（Peter & Jeanine Lunardi）夫婦所有。斯瓦洛本與帕克簽訂了出售協議，但是盧娜迪夫婦出面阻止了這場出售，並且辯稱他們在法律上擁有優先購買權。

蘇諾瑪縣最高法院宣佈被告巴克沃爾什涉嫌惡意、壓迫或欺詐，致使收購案被迫中斷。在得知判決結果後，帕克表示：「我認為陪審團認識到，巴克沃爾什為了賭場現任所有者的利益而故意破壞收購案。」帕克是Parkwest賭場的老闆，他所經營的賭場遍佈灣區和加州

巴克沃爾什對於判決結果並沒有做出回應，根據帕克的律師的說法，沃爾什已經準備對判決提出上訴。

此時彼得•盧娜迪已經去世。珍妮•盧娜迪的律師哈靈頓（Maureen Harrington）表示，對於判決不予評論。

哈靈頓說：「根據2008年所簽署的合同，盧娜迪夫婦擁有優先購買M8rytrix所有股份的權利，並且他們行使了這一權利。」他補充，兩名獨立的仲裁員認為他們正確使用了該權利。

除了將自己的律師告上法庭外，帕克同樣將出面阻止收購的盧娜迪夫婦告上了法庭，聲稱他們干擾他收購斯瓦洛的股權。案件將定於7月18日進行審判。

灣區 加州 裁員

上一則

加州將撥3.12億美化高速公路沿線 可望創造3600工作機會

下一則

灣區住房短缺 1棟房屋1200人搶 中產階級也難買房

延伸閱讀

聖荷西Valley Fair停車費新政 顧客、員工都抗議

聖荷西Valley Fair停車費新政 顧客、員工都抗議
2南灣企業高管 涉提交假H-1B簽證申請 被控簽證欺詐罪

2南灣企業高管 涉提交假H-1B簽證申請 被控簽證欺詐罪
南灣面臨血荒 聖荷西官員集體捐血

南灣面臨血荒 聖荷西官員集體捐血
聖荷西、舊金山買房最困難 南灣買房須與1206人競爭

聖荷西、舊金山買房最困難 南灣買房須與1206人競爭

聖荷西教師性虐17歲學生 學區賠200萬

聖荷西教師性虐17歲學生 學區賠200萬

熱門新聞

北京冬奧會上，三位來自舊金山灣區的亞裔美國代表團參賽選手，（左起）周知方（Vincent Zhou）、陳楷雯（Karen Chen）和劉美賢（Alysa Liu）。 （圖片來自Facebook）

北京冬奧 3名華裔花滑選手來自灣區

2022-02-08 13:40
居住在西雅圖的王姓婦人下班返家途中遭歹徒持球棒重擊頭部受重傷。（取自推特）

西雅圖華婦街頭遭球棒攻擊 頭顱破裂、右耳流血

2022-02-12 02:20
前美洲中國工程師學會（Chinese Institute of Engineers-USA ）理事長鄭永松表示，美國媒體對谷愛凌的報導方式，正顯示出美國缺乏自信心的焦慮。（鄭永松提供）

華裔學者看美國媒體報導谷愛凌方式：雙重標準

2022-02-09 21:16
華人彭先生擔任管理委員會理事，但開會發言後，竟收到如此歧視的訊息。（記者李榮／翻攝）

北加灣區華人管委會發言 被譏英文差、滾回你的國家

2022-02-08 20:02
拆三房建泳池，Yahoo!前執行長計畫不符合市府規則而受阻。 （美聯社）

拆3屋蓋大泳池 Yahoo前CEO想得美

2022-02-06 02:14
灣區買房競爭的情況非常激烈。（記者李榮/攝影）

想在北加矽谷買房 至少得跟1200人競爭

2022-02-10 20:09

超人氣

更多 >
獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲華女遇害 警逮凶嫌

獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲華女遇害 警逮凶嫌
疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新

疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新
稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字

稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字
超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠

超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠
秋田犬「不肯回家」在大雪中耍賴 主人哭：我好冷啊

秋田犬「不肯回家」在大雪中耍賴 主人哭：我好冷啊