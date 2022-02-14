聖荷西知名賭場收購案宣判 自家律師涉嫌欺詐

M8trix賭場坐落於聖荷西國際機場附近，是該市運營的兩家賭場之一。（M8trix賭場官網）

M8trix賭場坐落於聖荷西國際機場附近，是該市運營的兩家賭場之一。2015年初，灣區 賭場大亨帕克（John Park）向賭場管理層發起購買意願。帕克計畫購買M8trix賭場一半的股權，但因其律師巴克沃爾什（Tracey Buck-Walsh）的欺詐行為，最終導致收購案並未成功。近日，蘇諾瑪縣最高法院宣佈巴克沃爾什惡意欺詐行為成立。

該案收購金額高達4740萬元，當時M8trix賭場為斯瓦洛（Eric Swallow）和盧娜迪（Peter & Jeanine Lunardi）夫婦所有。斯瓦洛本與帕克簽訂了出售協議，但是盧娜迪夫婦出面阻止了這場出售，並且辯稱他們在法律上擁有優先購買權。

蘇諾瑪縣最高法院宣佈被告巴克沃爾什涉嫌惡意、壓迫或欺詐，致使收購案被迫中斷。在得知判決結果後，帕克表示：「我認為陪審團認識到，巴克沃爾什為了賭場現任所有者的利益而故意破壞收購案。」帕克是Parkwest賭場的老闆，他所經營的賭場遍佈灣區和加州 。

巴克沃爾什對於判決結果並沒有做出回應，根據帕克的律師的說法，沃爾什已經準備對判決提出上訴。

此時彼得•盧娜迪已經去世。珍妮•盧娜迪的律師哈靈頓（Maureen Harrington）表示，對於判決不予評論。

哈靈頓說：「根據2008年所簽署的合同，盧娜迪夫婦擁有優先購買M8rytrix所有股份的權利，並且他們行使了這一權利。」他補充，兩名獨立的仲裁員 認為他們正確使用了該權利。

除了將自己的律師告上法庭外，帕克同樣將出面阻止收購的盧娜迪夫婦告上了法庭，聲稱他們干擾他收購斯瓦洛的股權。案件將定於7月18日進行審判。