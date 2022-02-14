加州將撥3.12億美化高速公路沿線 可望創造3600工作機會

紐森(右一)視察舊金山美化社區環境工地。(加州政府官網)

加州 州長紐森 13日於舊金山 宣布，將從總額11億元的「清潔加州倡議」 (Clean California Initiative)撥款3億1170萬元，用於加州126個高速公路沿線美化清潔計畫案。其中98個環境美化計畫將造福弱勢與邊緣社區，預計此社區服務發展計畫將創造3600個工作機會。

加州交通廳 (Caltrans) 目前主導清潔美化全加州沿公路社區美化清潔計畫，紐森州長宣布這126個美化環境計畫乃為加州交通廳規模龐大計畫案其中一項。

紐森表示，這126 項美化環境計畫將轉變許多加州公共場所，服務加州引以為傲的多元社區。相關機構將從最需要美化清潔的社區開始，展開美化環境案。他指出，州政府將與地方政府充分合作，推展這項非常獨特性的美化環境計畫，對許多地方社區成長發揮長遠的影響。

加州共有58個縣，這些計畫案將造福其中47個縣。州府推展計畫時，將充分與地方政府、非營利機構，以及部落性社區合作。美化工程將從今年4月展開，其內容包括設置公共藝術、開發綠色環境、改善治安、加強社區溝通等。

除了上述清潔加州計畫案外，加州政府府於去年12月宣布提供各城縣約3億元經費，用來清潔美化全加州地方街道、公園、交通中心等。

加州交通廳將審查來自各城縣、交通機構、部落性社區，以及其他政府機構的美化環境申請，並於3月1日宣布清潔美化基金得主。此外紐森州長的美化加州藍圖亦提供1億元清潔加州經費，讓其他地方機構申請。

清潔加州計畫過去三年多來，從加州各地垃圾系統移除120萬立方碼 (cubic yards)的垃圾，約等同於2萬1000噸垃圾。紐森州長所提的美化公路沿線計畫案到目前為止，也從加州高速公路沿線移除6300噸垃圾。加州公路局也已聘雇528名清潔工人，其中428人專門收集公路沿線垃圾，維持公路美化保養如移除塗鴉等。