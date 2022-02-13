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布里德參加虎年團拜會 表達對華人社區祝福

記者李怡 / 舊金山報導
出席團拜會的舊金山灣區市府民選官員、商界、僑界，以及社區領袖代表。 （記者李怡/攝影）
出席團拜會的舊金山灣區市府民選官員、商界、僑界，以及社區領袖代表。 （記者李怡/攝影）

2月12日，由美國潮商基金會與亞太公共事務聯盟（APAPA）舊金山市分會聯合主辦的「虎年新春團拜會」，在舊金山華埠康年酒家舉辦。舊金山市長布里德等灣區民選官員與商界、僑界以及社區領袖代表，一同出席慶祝中國新年，表達對華人社區虎年新春的祝福。

美國潮商基金會會長林志斯，在致辭中向所有前來參加活動的嘉賓表達感謝，同時也感謝很多的朋友和慈善團體，共同支持參與到基金會一直以來所做的公益捐贈活動。他祝願在新的一年裡大家繼續集結力量，關愛社區、貢獻社區，祝大家虎年新春大吉。

屬虎的市長布里德致詞表示，很高興參加虎年新春團拜會，並感謝美國潮商基金會支持社區，為社區做出的努力和貢獻。她看到團拜會宴請來自華埠的長者共同慶祝，還有這麼多位民選官員共聚一堂。布里德表示，希望民選官員們本著團結的精神，齊心協力，面對挑戰。她說，虎年象徵著勇氣和力量，願新的一年集結力量走向更美好更光明的未來。

出席團拜會的，舊金山灣區市府民選官員、商界、僑界，以及社區領袖代表們。 （記者李...
出席團拜會的，舊金山灣區市府民選官員、商界、僑界，以及社區領袖代表們。 （記者李怡/攝影）

市府律師邱信福 (David Chiu)、州總檢察長邦塔（Rob Bonta）、佛利蒙市長高敘加（Lily Mei) 、加州財務長馬世云（Fiona Ma）、州平稅局主席郭嫻（Malia Cohen）、舊金山市估值官郭華健、舊金山警察局副局長拉薩（David Lazar）、縣警局幕僚長周朝彪（Richard Jue）、Oakland市議員 Shen Tao、 Dublin市議員Sherry Hu、亞太裔傳統文化基金會主席鄭可欣（Claudine Cheng）、東華醫院行政總裁張建清、前舊金山市長布朗、加州參議員威善高(Scott Wiener) 助理張勁霖等，出席並致詞祝福虎年大吉。

席間，布里德、邱信福、郭華健、周朝彪、威善高辦公室分別向潮商基金會主席林志斯與亞太公共事務聯盟全國主席尹集憲頒發榮譽證書，以表達長久以來他們為團結族裔力量，愛心貢獻社區的感謝和表彰。

團拜會在精采的醒獅表演中開幕，在一場象徵著美好和希望的時尚秀中歡樂結束。體現出這是一次傳統與現代，中華文化與西方互相碰撞的歡樂盛會。

出席團拜會的，舊金山灣區市府民選官員、商界、僑界，以及社區領袖代表們。 （記者李...
出席團拜會的，舊金山灣區市府民選官員、商界、僑界，以及社區領袖代表們。 （記者李怡/攝影）

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