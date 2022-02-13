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薛麗比寺廟祈福 向華埠商戶喊「恭喜發財」拜年

記者劉先進／屋崙報導
屋崙市長薛麗比（右）拜年中碰到華埠社安隊負責人馬作林（左），雙方互相翹起大拇指。（記者劉先進／攝影）
屋崙市長薛麗比（右）拜年中碰到華埠社安隊負責人馬作林（左），雙方互相翹起大拇指。（記者劉先進／攝影）

屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）12日和屋崙華埠商會主席陳錫澎、市長特別策畫聯繫員時晨光、藍天使義工一起，到寺廟上香為華埠祈福，並給華埠商戶拜年。祝福華埠風調雨順，安全宜居，經濟繁榮。

薛麗比特別挑選一套紅裝，寓意喜氣洋洋、大吉大利。她走訪多家華埠商戶，送上拜年利是，並用頗為標準的粵語祝福，「恭喜發財！」華埠一家旅行社的東主Eva Liu表示，收到市長送的新年祝福，非常開心，「我現在激動地說不出話來。」

市長薛麗比（中），藍天使隊長鄺偉（右二）、社安隊負責人馬作林（左二），華埠商會主...
市長薛麗比（中），藍天使隊長鄺偉（右二）、社安隊負責人馬作林（左二），華埠商會主席陳錫澎（右一）合影。（記者劉先進／攝影）

拜年途中，遇到台山同鄉會華埠社安隊一行巡邏，薛麗比向社安隊負責人馬作林送上利是封，兩人互相豎起大拇指，為對方的工作點讚。薛麗比還偶遇屋崙同情心組織（Compassion in Oakland）的義工巡邏，雙方交談甚歡。

藍天使義工巡邏隊隊長鄺偉表示，市長百忙中抽空一小時，到華埠祈福並向商家拜年，十分難得。市長也特別說明，不夠時間到所有各公所及每戶商鋪拜年。活動結束後，薛麗比又急匆匆的去參加另一個會議。民眾相信市長為華埠的祈福，會為街坊們帶來美好的未來，為華埠的經濟發展帶來新的希望。

屋崙市長薛麗比（右）給商戶Eva Liu（左） 拜年。（記者劉先進／攝影）
屋崙市長薛麗比（右）給商戶Eva Liu（左） 拜年。（記者劉先進／攝影）

薛麗比對本報表示，她很喜歡在農曆新年來到華埠。虎年是民眾亟需的一年，「我很高興，大家擁有猛虎的力量和勇氣，走出這場疫情，繼續做義工，做好公益行動。我們今天看到許多義工，他們展示了同情心和力量。我為此感到興奮。華埠社區互相照顧，有這麼多人，自願為老年人提供安全保障，為商人提供安全感。如此，我們才能回歸街頭，經濟才能繁榮。作為市長，我對虎年的未來很樂觀。」

薛麗比說，12日是陽光燦爛、風景秀麗的一天。在2月初，看到民眾在華埠商店購物消費，以安全的方式再次團聚一起，而且即使在戶外，大家也自覺戴著口罩，讓她的內心充滿幸福。「今天對我來說有點激動，因為這將是我作為屋崙市長（薛麗比已經任期兩屆，不能再選舉連任）渡過最後一個農曆新年，華埠社區對我擔任市長是如此歡迎。我知道下一任市長將擁有這個令人難以置信的社區，他們彼此關心，不會容忍仇恨或歧視。他們將同心協力，守望相助，讓大家安全、健康，讓經濟更繁榮。這就是如今的華埠。」

市長薛麗比和藍天使義工合影。（記者劉先進／攝影）
市長薛麗比和藍天使義工合影。（記者劉先進／攝影）

華埠 屋崙 天使

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布里德參加虎年團拜會 表達對華人社區祝福

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