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聖荷西Valley Fair停車費新政 顧客、員工都抗議

記者王子涵／聖荷西報導
Valley Fair超過1000名員工簽署了請願書抗議停車場收費。（推特截圖）
Valley Fair超過1000名員工簽署了請願書抗議停車場收費。（推特截圖）

為了解決停車難的問題，位於聖荷西的Westfield Valley Fair商場於本月8日正式實行新的停車收費規則。商場保留了前兩小時停車免費的政策，但超過兩小時的車輛將被收取費用，一天內最高為10元。這意味著來此逛街的顧客們將不得不加快自己的步伐以免於收費，而在商場內上班的員工每月更是要掏出40元來支付停車費。對此，他們似乎並不是很高興。

開始收費的第二天，一些顧客就表示，他們將減少在這裡購物的時間。

聖他克拉拉縣居民德賽亞（Kiran Desai）說：「我們來這裡的主要原因之一就是停車很容易，很方便。但如果商場向我們收取停車費的話，我們可能會考慮其他的免費停車場。」

新的停車收費計畫是為了避免居民將汽車整日整夜地停在商場的停車樓內，而且一些在聖荷西國際機場乘坐飛機出行的人，也會占用這裡的停車場。當地居民Maggie Lee表示，在Westfield停車簡直就是噩夢。「當你開到停車樓的頂層，並且還沒有發現一個車位時，你真的會很崩潰。」Maggie Lee說，「你還要原路開出去！」

商場員工加西亞（Antonio Garcia）說：「這是商場的貪婪之舉。」雖然有些商店為員工支付了停車費，但大部分商店並沒有這麼做。「對於拿著最低工資上班的員工來說，40元相當於從工資中拿走一個星期的雜貨費。」

周一，Valley Fair超過1000名員工簽署了請願書，並送到了商場的管理層。商場並沒有直接回答員工對於停車費的擔憂，只是在聲明中說：「我們希望創造一個更加可控的停車環境，為這個已經很受歡迎的購物中心吸引來更多的顧客，支持商鋪，使他們能夠蓬勃發展。」

聖荷西華人居民傅奇說：「相似的停車收費計畫似乎並沒有在Westfield其他店面中實行，這是不公平的。」Westfield所屬的西蒙地產集團在史丹福、密爾比達、布利桑頓的商場也不收費。

Westfield Valley Fair的用餐人數已經飆升至疫情前的平均水平，...
Westfield Valley Fair的用餐人數已經飆升至疫情前的平均水平，營業額也創下新高。（官網截圖）

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