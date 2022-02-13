聖荷西Valley Fair停車費新政 顧客、員工都抗議

Valley Fair超過1000名員工簽署了請願書抗議停車場收費。（推特截圖）

為了解決停車難的問題，位於聖荷西 的Westfield Valley Fair商場於本月8日正式實行新的停車收費規則。商場保留了前兩小時停車免費的政策，但超過兩小時的車輛將被收取費用，一天內最高為10元。這意味著來此逛街的顧客們將不得不加快自己的步伐以免於收費，而在商場內上班的員工每月更是要掏出40元來支付停車費。對此，他們似乎並不是很高興。

開始收費的第二天，一些顧客就表示，他們將減少在這裡購物的時間。

聖他克拉拉縣居民德賽亞（Kiran Desai）說：「我們來這裡的主要原因之一就是停車很容易，很方便。但如果商場向我們收取停車費的話，我們可能會考慮其他的免費停車場。」

新的停車收費計畫是為了避免居民將汽車 整日整夜地停在商場的停車樓內，而且一些在聖荷西國際機場乘坐飛機出行的人，也會占用這裡的停車場。當地居民Maggie Lee表示，在Westfield停車簡直就是噩夢。「當你開到停車樓的頂層，並且還沒有發現一個車位時，你真的會很崩潰。」Maggie Lee說，「你還要原路開出去！」

商場員工加西亞（Antonio Garcia）說：「這是商場的貪婪之舉。」雖然有些商店為員工支付了停車費，但大部分商店並沒有這麼做。「對於拿著最低工資上班的員工來說，40元相當於從工資中拿走一個星期的雜貨費。」

周一，Valley Fair超過1000名員工簽署了請願書，並送到了商場的管理層。商場並沒有直接回答員工對於停車費的擔憂，只是在聲明中說：「我們希望創造一個更加可控的停車環境，為這個已經很受歡迎的購物中心吸引來更多的顧客，支持商鋪，使他們能夠蓬勃發展。」

聖荷西華人居民傅奇說：「相似的停車收費計畫似乎並沒有在Westfield其他店面中實行，這是不公平的。」Westfield所屬的西蒙地產集團在史丹福、密爾比達 、布利桑頓的商場也不收費。