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南美竊賊集團來襲 中半島豪宅頻被盜

編譯組／綜合12日電         
中半島豪宅入室盜竊案激增，警方告誡提防南美竊賊集團。 （電視新聞截圖）
中半島豪宅入室盜竊案激增，警方告誡提防南美竊賊集團。 （電視新聞截圖）

灣區的兩個警察部門正在警告人們，他們的家可能成為南美盜竊集團的目標，這些盜竊集團正在加州各地的社區猖狂活動。

希爾斯堡警方周五（2月11日）表示，與2021年的統計數據相比，11月以來住宅入室盜竊案增加了三倍。官員們說，在過去三個月裡，該鎮有20多起入室盜竊案，而去年全年只有30起。

希爾斯堡警方稱，狡猾的南美盜竊集團專門針對較富裕的社區，通常在破門而入之前先會對該住宅進行鎖定。

警方希望人們保證鎖好房門，並確保警報器及其他安全系統如攝像頭等保持正常工作。他們說，盜賊的目標主要是槍枝、珠寶、名牌衣服和手袋，或其他可以在黑市上以高價出售的東西。

中半島富人群集，大片大片豪宅，成了盜竊案的最佳目標。 （電視新聞截圖）
中半島富人群集，大片大片豪宅，成了盜竊案的最佳目標。 （電視新聞截圖）

「在希爾斯堡有更多東西可以吸引他們的注意力，」 柏林甘姆居民米勒（Stan Miller）說：「這些房子都價值幾百萬美元。」 

希爾斯伯勒警方表示，這夥小偷很可能是之前一直針對阿瑟頓的空置房屋的那夥人。阿瑟頓警方在幾周前針對這個南美犯罪集團曾發出過警告。

官員們要求房主們留意，看是否有兩個或更多男子駕駛車輛緩緩駛過，在住宅區踩點；若發現應立即向警方報告。

希爾斯堡警方表示，如屋主計畫外出幾天時，可以將他們的地址添加到住宅監察名單中，然後希爾斯堡警察會在這些街區額外增加巡邏。

警察 加州 灣區

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