華翁屋崙遇襲 華裔出手相救 非裔男團團被圍就逮

圖中背對的肇事男子襲擊老人，路人紛紛見義勇為，將打人男子圍住。（馬作林供圖）

11日中午，屋崙華埠 9街富興中心正門口發生一起襲擊華人 長者事件。緬甸阿婆扶著看完病的70歲華人先生步行，一位身材高大的30多歲非裔 男子，忽然衝過來推了老先生一把，好在他沒摔倒。兩夫婦的兒子陪同父母，衝過來想幫父親，肇事男子揮拳打到他。這時，七個華裔見義勇為，上前阻止男子攻擊。台山同鄉會華埠社安隊跑過來將男子圍住，防他逃跑。三輛警車很快趕到，將男子逮捕。

警方將襲擊華裔老人的嫌犯逮捕。（馬作林供圖）

在社安隊負責人馬作林和其他隊員的鼓勵下，受害者、目擊者均表示，會作證起訴嫌犯，讓他受到應有懲罰。

馬作林12日說，事發時為11日12時45分，社安隊剛好在街口對面，所以目擊全部過程。當時，70歲的緬甸華人在60多歲太太、40歲兒子的陪同下，來華埠驗血看病，並在附近藥房拿了藥。三人步行在人行道上，兒子走在後面。忽然之間，30多歲的非裔男子衝過來，推了老先生一把，老人打了一個趔趄，但並未摔倒。他兒子人高馬大，非常強壯。看到後，趕緊跑過來阻止。沒想到，非裔男子揮拳打在他頭部，將耳朵打得通紅。他兒子說，「父親只是走路而已，沒有擋住肇事者，不知他為何暴起推人。最讓生氣的是，肇事者打了人，還辱罵華埠的華人沒有禮貌。難道推老人、打人是一種禮貌嗎？」

華人阿伯被推，他兒子上前幫忙，卻被肇事者打到耳朵。（馬作林供圖）

這時，路邊的華裔也跑來相助，七個人將男子和老人、其兒子分開，避免非裔男進一步襲擊傷人。此時，社安隊隊員也衝過來，六名隊員將非裔男團團圍住，防止他傷人後逃走。

七位見義勇為的華裔年輕人，怒氣沖沖，準備還擊肇事者。但隨著三輛警車趕到，社安隊的介入，局面得到控制。屋崙警員將肇事男子銬上手銬逮捕。

在台上同鄉會社安隊鼓勵下，被襲擊的華翁願意作證起訴肇事者。社安隊鼓起大拇指稱讚他。（馬作林供圖）

馬作林一行則上前安慰受害者。經過交談得知，受害者一家全為緬甸華裔。70歲的先生說開平話，而阿婆和兒子說台山話。馬作林鼓勵70歲的華人不要害怕，要作證起訴傷人嫌犯。「社安隊攔住嫌犯，警方辛辛苦苦抓到人。如果不起訴，警局也沒辦法繼續羈押，只能釋放。可能第二天又來華埠作惡打人。受害者說，那絕對不行。在大家的鼓勵下，受害者一家與目擊者都表示願意作證起訴，還在警方筆錄上簽字。希望能將壞人繩之以法，讓他們受到應有的懲罰，才能以儆效尤，杜絕後患。」

馬作林表示，雖然華埠時有罪案發生，但最讓人鼓舞和自豪的是，很多華人路見不平、拔刀相助，體現了華人的擔當和勇氣。以前，有些華人遇到襲擊不敢作證，讓壞人逍遙法外。現在，更多華人站出來發聲，反對罪案。隨著警方加強巡邏，治安正在好轉。農曆新年期間，顧客紛紛來購物，華埠人流也逐漸回歸到疫情前的水平。

目前，華埠多個路口都有警車停放、警員巡邏，不少民眾表示，警方加大巡邏，才讓華埠治安好轉。屋崙警局警督余劍倫（Alan Yu）此前特別對本報澄清，華埠加班巡邏的警員，不會在春節後取消，巡邏將貫穿整個2022年，以打擊犯罪，維護華埠治安。