最高院若撤墮胎案 將衝擊美3600萬適育年齡婦女

少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）11日舉辦線上會議。（會議截屏）

少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）11日舉辦線上會議，討論羅伊控告韋德案(Roe v. Wade)在最高法院可能面臨的挑戰以及這對少數族裔婦女的影響。其中有專家提到，如果該法案在高院被推翻，美國將有約3600萬適育年齡婦女（18-49歲）受影響，少數族裔婦女首當其衝，其中包括110萬亞裔、570萬西裔和500萬非裔婦女。

加州計畫生育 機構（Planned Parenthood Affiliates of California）諮詢員Lisa Matsubara說，保護婦女墮胎 權利的羅伊控告韋德案至今已經快50年，今年聯邦最高法院對密西西比州嚴格墮胎法案的審理結果，將會影響此案的去留。

當初在審理認案時，最高法院認為，墮胎禁令可設在「胎兒離開母體後仍能存活的時間點」，實務上多在懷孕後24周，較為寬鬆，但是密西西比州通過的州法卻禁止幾乎所有懷孕15周以後的墮胎。Lisa Matsubara說，目前最高法院大法官席次是三席自由派對六席保守派，因此有人擔憂最高法院可能在裁決密州法案是否合憲時，一併推翻羅伊控告韋德案。

如果羅伊案被推翻，是否保持墮胎合法化的決定權將落在州政。Lisa Matsubara說，這將影響美國約26州的墮胎政策。

提倡婦女墮胎權益的組織Access Reproductive Justice行政主任Jessica Pinckney表示，目前有一些州通過嚴格的墮胎法案，如德州「心跳法」。這讓一些政策嚴格的州的婦女來加州墮胎的人數明顯增多。例如「心跳法」在德州執行後，奧克拉荷馬市診所等待時長從三天延長到三周。另有數據顯示，如果羅伊案被推翻，將有約100萬婦女會來到距離她們最近的允許墮胎的加州進行手術。這將比現在的數字多300倍。

加州計畫生育機構的CEO兼主席Jodi Hicks表示，舊金山加大有調查顯示，對於未獲得墮胎權利的女性來說，更容易遭受經濟和身體上的打擊，可能會面臨獨自撫養孩子的境遇，孩子會收到負面影響。她說，否定生育權就是剝奪人們的生育權和選擇權，會影響一個人的未來。有數據顯示，美國80%的民眾支持安全、合法的墮胎權利。

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