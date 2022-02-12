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加州居不易 舊金山人紛搬往蒙大拿州

編譯組／灣區綜合電
為何許多舊金山人搬往蒙大拿州 ？（美聯社）
為何許多舊金山人搬往蒙大拿州 ？（美聯社）

蒙大拿州波茲曼市的房地產經紀人多施（Candis Dorsch）多年來一直在向灣區居民出售度假屋，業績良好。但她說，在疫情開始肆虐的幾個月裡，來自灣區的需求是爆炸性的。

數據顯示，在2020年和2021年，從舊金山遷往蒙大拿州的人數與前兩年相比增加了140%，使蒙大拿州成為疫情期間舊金山人湧入得最多的州，從灣區來的總人數也增加了51%。

不僅舊金山如此，加州人口最多的10個縣也顯示了遷往該州的人數大幅增加。根據有足夠數據的32個縣，在過去兩年中，至少有1萬3000名加州人搬到了蒙大拿州。根據最新的人口統計，對於一個居民剛剛超過100萬的州來說，這不是一個小數字。

加州人新近湧入蒙大拿州的原因是多方面的。一個明顯的原因是加州的住房成本越來越高，在疫情期間這促使居民紛紛離開本州，外遷人數達到創紀錄的水平。對於那些現在可以遠程工作的、經濟上更有保障的前加州人來說，蒙大拿州空間的廣闊、優美的風景和充足的戶外活動都有極大的誘惑力。

其中灣區有大量的科技工作者湧入波茲曼市，因為它靠近國際機場，與該州更多的農村地區相比，交通上更有連接性，這使得波茲曼市已經有點成為一個小矽谷。  

並非所有人都對加州人的大量湧入感到高興。蒙大拿州人對此的沮喪，很大一部分似乎是基於經濟上的。從2020年1月到2021年12月，該州的房價上漲了39%，在這一時期的所有州中，蒙大拿州的房價漲幅排名第四。雖然該州正在 「以最快的速度建造房屋，但房屋建築材料和建築工人的短缺減緩了這一進程，進一步造成供應的短缺。」

但有些衝突也是文化上的。在蒙大拿州長大的多施說：「作為房地產經紀人，我們與所有過去的客戶和遷入的客戶的對話是，你們遷入不是為了改變蒙大拿人的生活方式。同樣，對於生活在這裡的當地人來說，他們需要明白變化是健康的，變化是好的，如果我們沒有變化，那麽從經濟的角度來看，我們可能會死亡。

蒙大拿州 加州 灣區

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