金山市長專欄╱支援藝文活動 振興華埠經濟

布里德市長參加美國郵局農曆虎年首日封活動。

親愛的讀者們:

舊金山 的藝術和文化展示了市內多元化的社區特色。這除了是我們重要的價值外，也是每年許多人從全國和世界各地到此來旅行的主要原因。

布里德市長參加美國郵局農曆虎年首日封活動。

正因如此，我宣佈了超過470萬元的撥款，以支援社區內的藝術和文化活動。其中一部分撥款將集中在市內的亞裔 社區。這些資源用做包括為博物館和展覽提供撥款，包括在華埠 舉辦歷史展覽展示標誌性武術家李小龍的職業生涯，以及為華埠燈飾和藝術節等重要文化活動提供資金。

布里德市長參加美國郵局農曆虎年首日封活動。

作為舊金山經濟復甦的一部分，該撥款旨在吸引居民和遊客到歷史悠久的商業區內一同慶祝文化活動，並支援受新冠肺炎疫情和最近Omicron變種激增影響的本地小商業以及藝術、娛樂和旅遊業。此外，這筆資金也包括向華埠230家以前沒有獲得任何疫情救濟補助金的小商業提供各5000元的資助。

其中一部分為亞裔社區撥款具體包括：

●以標誌性武術家李小龍為主角的歷史展覽，展示他在亞裔歷史中的影響，同時吸引遊客造訪華埠。

●透過社區內的一系列藝術、歷史和文化專案和展覽，擴大和支援華埠的藝術和文化博物館和機構，並推廣亞裔文化。

●在華埠的店面開發社區藝術空間或樞紐。

這些撥款是我們對多元文化的慶祝及展示了我們的身份及舊金山的動人之處。經濟和勞動力發展辦公室將繼續透過不同計畫分發小商業復甦補助金，包括即將於2月啟動的新冠肺炎商業租金救助試驗計畫。

最後，舉世聞名的農曆新年花車遊行將於下周六舉行。希望屆時可以與您見面。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德