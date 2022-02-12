我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／男子冰球北美大戰 美國4：2加拿大

冬奧／美國第5金 單板滑雪障礙追逐團賽奪冠

丁右立提案 促執法機構正視仇恨犯罪

記者李怡 / 舊金山報導
丁右立提，讓加州執法機構，採用仇恨犯罪執法政策。（記者李怡/攝影）
丁右立提，讓加州執法機構，採用仇恨犯罪執法政策。（記者李怡/攝影）

2月11日，加州眾議員丁右立(Phil Ting)與華埠社區及反仇亞組織的代表在舊金山華埠宣布推出「AB1947提案」，提案旨在遏制和減少針對AAPI亞太裔社區的仇恨犯罪

AB1947提案要求所有加州執法機構採用更新的仇恨犯罪政策，包括當局如何識別、報告和應對仇恨犯罪，對受害者收到的回應和正在收集的信息要保持一致性。

丁右立說道，去年他推動申請了1.66億美元的預算，用於制止針對AAPI的仇恨犯罪。但令人難以置信的是，加州並未要求執法機構制定相應的反仇恨犯罪政策。他說，執法喚立法機構必須一致性地執行反仇恨犯罪法，準確有效地收集數據。

2018年，州審計員發現加州執法部門沒有充分識別、報告或回應仇恨犯罪的機制。調查結果進一步顯示，加州的仇恨犯罪被低估了14%，部分原因是沒有及時更新或是沒有針對仇恨犯罪制定的相關政策，所有這些都導致了目前加州的仇恨犯罪數據不完整。

去年全國城市中AAPI仇恨犯罪大幅增加，與2020年的數據相比，舊金山增加了576%，洛杉磯增加了173% ，全國增加了11%。

反亞裔仇恨特別委員會主席、曾參與推動AB1947提案的Charles Jung說，「很明顯，我們需要加強努力來對抗這一仇恨犯罪的趨勢。我支持丁右立眾議員為這項法案所做的努力。」他說，雖然AB1947法案是因AAPI 仇恨犯罪激增而立，但此立法將適用於所有在種族、宗教、殘疾、性別、性取向犯罪等方面需要受到保護的群體。

AB1947提案的內容包括：制定仇恨犯罪政策標準，包括犯罪定義、犯罪響應細則、報告責任、培訓和預防；提案要求加州的執法機構實施POST標準；規定執法機構向司法部提交仇恨犯罪數字，並公開發布相關信息。

去年被害泰裔老翁的家人與中華總會館通事黃國康也出席了會議，他們提到，減少仇恨犯罪，對於社區的重要性。他們呼籲希望執法機構能夠嚴格細緻執法，防患於未然。

仇恨犯罪 加州 華埠

上一則

南灣面臨血荒 聖荷西官員集體捐血

下一則

鼓勵華人投票 特別選舉設華埠投票站

延伸閱讀

2022加州華人企業管理與發展峰會開幕

2022加州華人企業管理與發展峰會開幕
中國和台灣出口加州的八種李子乾糖含鉛量超標十倍

中國和台灣出口加州的八種李子乾糖含鉛量超標十倍
加州控告Tesla佛利蒙工廠系統性種族歧視

加州控告Tesla佛利蒙工廠系統性種族歧視
新冠轉趨地方性？加州將提新措施

新冠轉趨地方性？加州將提新措施
天普市華人 集會支持布靈克

天普市華人 集會支持布靈克

熱門新聞

北京冬奧會上，三位來自舊金山灣區的亞裔美國代表團參賽選手，（左起）周知方（Vincent Zhou）、陳楷雯（Karen Chen）和劉美賢（Alysa Liu）。 （圖片來自Facebook）

北京冬奧 3名華裔花滑選手來自灣區

2022-02-08 13:40
拆三房建泳池，Yahoo!前執行長計畫不符合市府規則而受阻。 （美聯社）

拆3屋蓋大泳池 Yahoo前CEO想得美

2022-02-06 02:14
前美洲中國工程師學會（Chinese Institute of Engineers-USA ）理事長鄭永松表示，美國媒體對谷愛凌的報導方式，正顯示出美國缺乏自信心的焦慮。（鄭永松提供）

華裔學者看美國媒體報導谷愛凌方式：雙重標準

2022-02-09 21:16
華人彭先生擔任管理委員會理事，但開會發言後，竟收到如此歧視的訊息。（記者李榮／翻攝）

北加灣區華人管委會發言 被譏英文差、滾回你的國家

2022-02-08 20:02
灣區買房競爭的情況非常激烈。（記者李榮/攝影）

想在北加矽谷買房 至少得跟1200人競爭

2022-02-10 20:09
布萊恩紅茶4日在佛利蒙正式開幕，中午時分許多人在排隊。（記者江碩涵／攝影）

台南老街名店首次展店到矽谷 復刻台灣紅茶香

2022-02-04 20:14

超人氣

更多 >
女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓

女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓
大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？

大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？
Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜

Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜
煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約

煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約
賀錦麗有權推翻2024大選結果嗎？納瓦羅被問到情緒激動

賀錦麗有權推翻2024大選結果嗎？納瓦羅被問到情緒激動