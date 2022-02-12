丁右立提案 促執法機構正視仇恨犯罪

丁右立提，讓加州執法機構，採用仇恨犯罪執法政策。（記者李怡/攝影）

2月11日，加州 眾議員丁右立(Phil Ting)與華埠 社區及反仇亞組織的代表在舊金山華埠宣布推出「AB1947提案」，提案旨在遏制和減少針對AAPI亞太裔社區的仇恨犯罪 。

AB1947提案要求所有加州執法機構採用更新的仇恨犯罪政策，包括當局如何識別、報告和應對仇恨犯罪，對受害者收到的回應和正在收集的信息要保持一致性。

丁右立說道，去年他推動申請了1.66億美元的預算，用於制止針對AAPI的仇恨犯罪。但令人難以置信的是，加州並未要求執法機構制定相應的反仇恨犯罪政策。他說，執法喚立法機構必須一致性地執行反仇恨犯罪法，準確有效地收集數據。

2018年，州審計員發現加州執法部門沒有充分識別、報告或回應仇恨犯罪的機制。調查結果進一步顯示，加州的仇恨犯罪被低估了14%，部分原因是沒有及時更新或是沒有針對仇恨犯罪制定的相關政策，所有這些都導致了目前加州的仇恨犯罪數據不完整。

去年全國城市中AAPI仇恨犯罪大幅增加，與2020年的數據相比，舊金山增加了576%，洛杉磯增加了173% ，全國增加了11%。

反亞裔仇恨特別委員會主席、曾參與推動AB1947提案的Charles Jung說，「很明顯，我們需要加強努力來對抗這一仇恨犯罪的趨勢。我支持丁右立眾議員為這項法案所做的努力。」他說，雖然AB1947法案是因AAPI 仇恨犯罪激增而立，但此立法將適用於所有在種族、宗教、殘疾、性別、性取向犯罪等方面需要受到保護的群體。

AB1947提案的內容包括：制定仇恨犯罪政策標準，包括犯罪定義、犯罪響應細則、報告責任、培訓和預防；提案要求加州的執法機構實施POST標準；規定執法機構向司法部提交仇恨犯罪數字，並公開發布相關信息。

去年被害泰裔老翁的家人與中華總會館通事黃國康也出席了會議，他們提到，減少仇恨犯罪，對於社區的重要性。他們呼籲希望執法機構能夠嚴格細緻執法，防患於未然。