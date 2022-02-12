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鼓勵華人投票 特別選舉設華埠投票站

記者李怡 / 舊金山報導
為方便簡單華人投票，華埠市立大學前設立投票點，（圖片由 Han Zou提供）
為方便簡單華人投票，華埠市立大學前設立投票點，（圖片由 Han Zou提供）

2月15日的特別選舉將近，華埠長者與居民2月10日中午在舊金山華埠花園角廣場集會，並與他們支持的州眾議員候選人楊馳馬一起，前往市立大學門前的投票站投票。這是楊馳馬在選舉日前進行的眾多推動投票活動之一，楊馳馬與支持者們一起在投票點遞交了他自己的選票。

到目前為止，大約有5萬人在第17區議會選區投票，占登記選民總數的約20%，與楊馳馬一起走向投票箱的這100名華埠長者和居民，都是楊馳馬的支持者。楊馳馬表示，他當選進入州議會後，將為亞裔社區爭取更多的資源，為華埠長者建造更多可負擔住房，增加勞工收入，並更多的支持解決公共安全等問題。

他鼓勵社區民眾積極投票。 「這是我們展現社區力量和發出社區聲音的方法」。

組織這次投票活動的華埠街坊會書記周禮樵表示，在華埠市立大學設立投票點，是想讓華埠的選民知道，現在參加投票是多麼的簡單方便，不需要前往市府。而且如有不清楚不了解的地方，還會有現場的志願者幫助。他鼓勵華裔選民積極參與投票，提高華人的投票參與率，積極發出社區的聲音。

現場楊馳馬的支持者們稱，「楊馳馬一直很支持和關注華裔社區的動態，傾聽我們的聲音，並且付諸行動去為社區爭取資源，讓我們感覺到可以實實在在為大家做事情。」

楊馳馬積極鼓勵華裔社區居民參與投票，他說，「投票是表達社區聲音和機會，展現社區力量的好方法。況且有為華埠專門設立的投票站點。更應積極參與。」

投票 華埠 華裔

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