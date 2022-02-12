雨季連續34天無雨 達灣區歷史紀錄 高溫也破紀錄

灣區雨季連續34天無雨達歷史紀錄。（美聯社）

本周，在灣區 居民享受晴朗的天空和溫暖天氣的同時，這一地區也正在氣溫和乾燥度上創造著雨季天候的新紀錄。

國家氣象局的氣象學家米勒（Sean Miller）說：「我們正處於一年雨季中最乾燥的時期。」米勒說，舊金山 市中心對於降雨量有很長的歷史記錄，目前已有34天處於乾旱期，最後一次可測量的降雨發生在1月7日。米勒說，這將是自1876-1877水年以來近一個半世紀的雨季中最乾旱的一次，那時曾有60天的乾旱。

米勒說，他預計今年這一紀錄不會被打破，但他提醒說，乾燥可能會持續。

伴隨乾燥期而來的是破紀錄的溫度：周四（2月10日），舊金山達到了78度，成為自1986年2月26日以來2月份最熱的一天，當時的溫度是77度。灣區各城市在2月10日也打破了最熱的溫度紀錄，年分從1988年到2020年不等。

米勒說，10日的高溫 可能是本周最溫暖的溫度。氣溫將在周末慢慢回落，下周初將迎來涼爽的日子。

雖然在短期預測中沒有明顯的降雨，但米勒仍然希望在3月中旬典型的雨季結束之前，仍會有更多的雨水。他說：「我們仍然處於一年中降雨量最多的時段，仍然希望看到更多的雨水。」