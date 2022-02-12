我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／男子冰球北美大戰 美國4：2加拿大

冬奧／美國第5金 單板滑雪障礙追逐團賽奪冠

雨季連續34天無雨 達灣區歷史紀錄 高溫也破紀錄

編譯組／綜合11日電
灣區雨季連續34天無雨達歷史紀錄。（美聯社）
灣區雨季連續34天無雨達歷史紀錄。（美聯社）

本周，在灣區居民享受晴朗的天空和溫暖天氣的同時，這一地區也正在氣溫和乾燥度上創造著雨季天候的新紀錄。

國家氣象局的氣象學家米勒（Sean Miller）說：「我們正處於一年雨季中最乾燥的時期。」米勒說，舊金山市中心對於降雨量有很長的歷史記錄，目前已有34天處於乾旱期，最後一次可測量的降雨發生在1月7日。米勒說，這將是自1876-1877水年以來近一個半世紀的雨季中最乾旱的一次，那時曾有60天的乾旱。

米勒說，他預計今年這一紀錄不會被打破，但他提醒說，乾燥可能會持續。

伴隨乾燥期而來的是破紀錄的溫度：周四（2月10日），舊金山達到了78度，成為自1986年2月26日以來2月份最熱的一天，當時的溫度是77度。灣區各城市在2月10日也打破了最熱的溫度紀錄，年分從1988年到2020年不等。

米勒說，10日的高溫可能是本周最溫暖的溫度。氣溫將在周末慢慢回落，下周初將迎來涼爽的日子。

雖然在短期預測中沒有明顯的降雨，但米勒仍然希望在3月中旬典型的雨季結束之前，仍會有更多的雨水。他說：「我們仍然處於一年中降雨量最多的時段，仍然希望看到更多的雨水。」

灣區 舊金山 高溫

上一則

鼓勵華人投票 特別選舉設華埠投票站

下一則

西雅圖華婦街頭遭球棒攻擊 頭顱破裂、右耳流血

延伸閱讀

東方事務所繼續熱忱為灣區僑胞服務

東方事務所繼續熱忱為灣區僑胞服務
聖荷西、舊金山買房最困難 南灣買房須與1206人競爭

聖荷西、舊金山買房最困難 南灣買房須與1206人競爭

灣區華人寫作協會成軍 科技人號召：矽谷不是文化沙漠

灣區華人寫作協會成軍 科技人號召：矽谷不是文化沙漠
非裔農獲補助 德州農業廳長提訟阻止

非裔農獲補助 德州農業廳長提訟阻止
扯上黑白族裔 聯邦助非裔農民債務 挨德州農業廳長告

扯上黑白族裔 聯邦助非裔農民債務 挨德州農業廳長告

熱門新聞

北京冬奧會上，三位來自舊金山灣區的亞裔美國代表團參賽選手，（左起）周知方（Vincent Zhou）、陳楷雯（Karen Chen）和劉美賢（Alysa Liu）。 （圖片來自Facebook）

北京冬奧 3名華裔花滑選手來自灣區

2022-02-08 13:40
拆三房建泳池，Yahoo!前執行長計畫不符合市府規則而受阻。 （美聯社）

拆3屋蓋大泳池 Yahoo前CEO想得美

2022-02-06 02:14
前美洲中國工程師學會（Chinese Institute of Engineers-USA ）理事長鄭永松表示，美國媒體對谷愛凌的報導方式，正顯示出美國缺乏自信心的焦慮。（鄭永松提供）

華裔學者看美國媒體報導谷愛凌方式：雙重標準

2022-02-09 21:16
華人彭先生擔任管理委員會理事，但開會發言後，竟收到如此歧視的訊息。（記者李榮／翻攝）

北加灣區華人管委會發言 被譏英文差、滾回你的國家

2022-02-08 20:02
灣區買房競爭的情況非常激烈。（記者李榮/攝影）

想在北加矽谷買房 至少得跟1200人競爭

2022-02-10 20:09
布萊恩紅茶4日在佛利蒙正式開幕，中午時分許多人在排隊。（記者江碩涵／攝影）

台南老街名店首次展店到矽谷 復刻台灣紅茶香

2022-02-04 20:14

超人氣

更多 >
女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓

女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓
大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？

大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？
Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜

Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜
煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約

煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約
賀錦麗有權推翻2024大選結果嗎？納瓦羅被問到情緒激動

賀錦麗有權推翻2024大選結果嗎？納瓦羅被問到情緒激動