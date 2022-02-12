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加州國會議員補選 甘大為支持度領先

編譯組／灣區電
最新民調顯示，甘大為在加州國會議員補選中支持度領先。(圖取自甘大為臉書)
最新民調顯示，甘大為在加州國會議員補選中支持度領先。(圖取自甘大為臉書)

根據舊金山最新民調顯示，聖馬刁縣議員甘大為(David Canepa)在加州國會議員補選支持度，領先代表半島部分地區第十五國會選區的其他競選代表。

最近公布的有關2022年6月初選投票的最新民調數據顯示，甘大為在該候選席位競選人中，處於領先地位。其他競選對手還包括加州眾議員穆林（Kevin Mullin）、共和黨籍商人馬塔馬爾（Gus Mattammal）、柏林甘市議員比琪（Emily Beach）與紅木城律師沃特斯(Andrew Watters)。

在初選競爭中，甘大為目前吸引了五分之一(19%)支持。擁有即將離任女聯邦眾議員斯佩儀（Jackie Speier）支持與背書的穆林則稍稍落後、有17%支持率。馬塔瑪爾獲得13%支持、比琪支持率7%、沃特斯支持率2%。另外仍有43%選民尚未決定投票給誰。這項由民調公司「Tulchin Research」進行民調，是於2月1日至6日期間針對500名可能初選選民、以英文與西語進行調查。

甘大為不僅在民調領先，根據1月31日發布財務報告，這位任期五年的縣議員也於2021年籌集最多競選經費、總額為42萬7956元。金額比最近民調支持率最接近的其他候選人，多出了近20萬元。

穆林是民主黨屬意的候選人，也獲得代表巴洛阿圖選區的女國會眾議員艾許(Anna Eshoo)、退休州眾議員希爾(Jerry Hill)支持，他已募得24萬5204元競選經費、排名第三。比琪則在現金競選經費籌集總額27萬6887元、稍稍領先穆林，目前位居第二。

甘大為的捐款者主要包括聖馬刁縣居民與企業主，包括杜根家族(Duggan family)也就是Original Joe's業主、聖馬刁縣警局警長波拉諾斯（Carlos Bolanos）等人。他受訪時表示，受到民調結果鼓舞，代表著他的競選活動引起選民的共鳴。

對甘大為來說，選民明顯對聖馬刁縣處理醫療保健、可負擔房屋、無家可歸等議題感到滿意。談到亞裔美人與拉丁裔選民時，他表示，競選時也將他們放在優先位置。

不過，由於有43%選民尚未決定投票對象，競賽尚未結束。穆林競選團隊聲明指出，並不擔心民調結果。

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