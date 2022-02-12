「蘭斯未準備好」 蒙塔納勸49人留住伽羅博羅

在布雷迪出現之前，蒙塔納被譽為NFL最偉大的球員之一。（網站截圖）

49人傳奇四分衛、NFL 名人堂球員蒙塔納（Joe Montana）近日表示，球隊總經理林奇（John Lynch）和主教練沙納漢（Kyle Shanahan）應該保留伽羅博羅（Jimmy Garoppolo）作為球隊的首發四分衛，原因是他並不認為2021年選秀探花蘭斯（Trey Lance）已經準備好了。

「我認為他們應該保留伽羅博羅直到有更好的選擇。」蒙塔納說，「我不認為蘭斯準備好了，這是我與其他幾名球員共同的想法。只要伽羅博羅保持健康，他有能力帶隊拿到超級盃 。」

蒙塔納職業生涯共征戰NFL16個賽季，贏得四屆超級盃以及三次超級盃MVP。他職業生涯的大部分時間都效力於舊金山49人，一手締造了49人在80年代末的王朝。

美式足球 教練孫哲豪說：「在布雷迪出現之前，蒙塔納被譽為NFL最偉大的球員之一。出生在聖馬刁的布雷迪就是看著他的比賽長大的。」

49人另一位名將楊格（Steve Young）曾在兩個月前對於主教練沙納漢將蘭斯雪藏的作法表示批評。蒙塔納此番表態也是在回應楊格的觀點。楊格作為蒙塔納離開49人後的主力四分衛，雙方經常在一些觀點上發生衝突。

蒙塔納不信任蘭斯從選秀階段就已經顯露出來，他認為49人應該優先追求愛國者隊的新秀瓊斯（Mike Jones），而楊格則堅持認為蘭斯才是49人的未來。上周，楊格在接受電視採訪時曾表示，儘管他和蒙塔納的關係有時會變得很艱難，不過對於兩人來說都不是大問題。

讓49人不得不開啟伽羅博羅的交易按鈕的另一大因素，便是他下賽季超高的工資。伽羅博羅下賽季將近2700萬的工資，將迫使球隊交易掉其他球員。這也是蒙塔納從球員角度並沒有考慮到的。