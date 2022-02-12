我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／男子冰球北美大戰 美國4：2加拿大

冬奧／美國第5金 單板滑雪障礙追逐團賽奪冠

南灣面臨血荒 聖荷西官員集體捐血

記者王子涵／聖荷西報導
紅十字會為全國血液供應收集了約40%的血量。（官方網站截圖）
紅十字會為全國血液供應收集了約40%的血量。（官方網站截圖）

聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）、市議員科恩（David Cohen）、希梅尼斯（Sergio Jimenez）、卡拉斯科（Magdalena Carrasco）等，10日共同在美國紅十字會矽谷分會的聖荷西總部獻血。他們呼籲人們關注近十年來最嚴重的全國性血荒，鼓勵居民積極報名獻血。

李卡多10日在捐血活動上說：「我們正面臨過去十年以來最嚴重的血液供應危機，醫療系統迫切需要新鮮血液來醫治傷者。我很榮幸能夠和我的同事們在今天一起獻血，我倡議所有有能力的人也這樣做。」

疫情大流行期間，獻血志願者數量急劇下降。全國性血液供應短缺正影響著聖荷西和附近南灣城市的血液供應，需要血液支援的病人或有持續血液需求的人要等待更長的時間。

市議員卡拉斯科說：「我們正經歷著歷史性的血液短缺由於Covid病毒的影響，健康護理機構和血液供應端都面臨著無數的挑戰，並且情況還在進一步惡化。我們比以往任何時候都更需要告訴我們的社區，尤其是年輕人，獻血的重要性。」

美國矽谷紅十字會是紅十字會的地方分會，負責聖他克拉拉縣190萬居民的獻血請求。自2020年7月到2021年6月，紅十字會在116次應急響應中共幫助了222個家庭，並通過483次本地獻血活動中收集了1萬7382單位的血液。紅十字會為全國血液供應收集了約40%的血量。

紅十字會矽谷分會會長多倫塔（Ken Toren）說：「非常感謝李卡多市長的獻血。這其實是一件很簡單的事情，不過可以給他人的生活帶來很大的變化。」

「作為一名普通的獻血者，我已經了解到維持血液供應的重要性。美國紅十字會已經宣布聖荷西地區的血液供應處於短缺狀態，我呼籲所有人在力所能及的情況下提供幫助。」市議員科恩說：「我希望你能和我一起，花時間獻血，拯救生命。」

南灣多城市面臨血荒。（官方網站截圖）
南灣多城市面臨血荒。（官方網站截圖）

聖荷西 矽谷 疫情

上一則

「完美女孩」谷愛凌暴紅 好友：盼她享受人生

下一則

丁右立提案 促執法機構正視仇恨犯罪

延伸閱讀

聖荷西、舊金山買房最困難 南灣買房須與1206人競爭

聖荷西、舊金山買房最困難 南灣買房須與1206人競爭

聖荷西教師性虐17歲學生 學區賠200萬

聖荷西教師性虐17歲學生 學區賠200萬
聖荷西議會二次投票槍械保險法 若通過將在3．8生效

聖荷西議會二次投票槍械保險法 若通過將在3．8生效
倒垃圾遭回收車撞死 聖荷西老人身分查明

倒垃圾遭回收車撞死 聖荷西老人身分查明
聖荷西63歲老人 出門倒垃圾不幸發生車禍

聖荷西63歲老人 出門倒垃圾不幸發生車禍

熱門新聞

北京冬奧會上，三位來自舊金山灣區的亞裔美國代表團參賽選手，（左起）周知方（Vincent Zhou）、陳楷雯（Karen Chen）和劉美賢（Alysa Liu）。 （圖片來自Facebook）

北京冬奧 3名華裔花滑選手來自灣區

2022-02-08 13:40
拆三房建泳池，Yahoo!前執行長計畫不符合市府規則而受阻。 （美聯社）

拆3屋蓋大泳池 Yahoo前CEO想得美

2022-02-06 02:14
前美洲中國工程師學會（Chinese Institute of Engineers-USA ）理事長鄭永松表示，美國媒體對谷愛凌的報導方式，正顯示出美國缺乏自信心的焦慮。（鄭永松提供）

華裔學者看美國媒體報導谷愛凌方式：雙重標準

2022-02-09 21:16
華人彭先生擔任管理委員會理事，但開會發言後，竟收到如此歧視的訊息。（記者李榮／翻攝）

北加灣區華人管委會發言 被譏英文差、滾回你的國家

2022-02-08 20:02
灣區買房競爭的情況非常激烈。（記者李榮/攝影）

想在北加矽谷買房 至少得跟1200人競爭

2022-02-10 20:09
布萊恩紅茶4日在佛利蒙正式開幕，中午時分許多人在排隊。（記者江碩涵／攝影）

台南老街名店首次展店到矽谷 復刻台灣紅茶香

2022-02-04 20:14

超人氣

更多 >
女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓

女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓
大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？

大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？
Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜

Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜
煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約

煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約
賀錦麗有權推翻2024大選結果嗎？納瓦羅被問到情緒激動

賀錦麗有權推翻2024大選結果嗎？納瓦羅被問到情緒激動