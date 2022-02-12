南灣面臨血荒 聖荷西官員集體捐血

紅十字會為全國血液供應收集了約40%的血量。（官方網站截圖）

聖荷西 市長李卡多（Sam Liccardo）、市議員科恩（David Cohen）、希梅尼斯（Sergio Jimenez）、卡拉斯科（Magdalena Carrasco）等，10日共同在美國紅十字會矽谷 分會的聖荷西總部獻血。他們呼籲人們關注近十年來最嚴重的全國性血荒，鼓勵居民積極報名獻血。

李卡多10日在捐血活動上說：「我們正面臨過去十年以來最嚴重的血液供應危機，醫療系統迫切需要新鮮血液來醫治傷者。我很榮幸能夠和我的同事們在今天一起獻血，我倡議所有有能力的人也這樣做。」

疫情 大流行期間，獻血志願者數量急劇下降。全國性血液供應短缺正影響著聖荷西和附近南灣城市的血液供應，需要血液支援的病人或有持續血液需求的人要等待更長的時間。

市議員卡拉斯科說：「我們正經歷著歷史性的血液短缺由於Covid病毒的影響，健康護理機構和血液供應端都面臨著無數的挑戰，並且情況還在進一步惡化。我們比以往任何時候都更需要告訴我們的社區，尤其是年輕人，獻血的重要性。」

美國矽谷紅十字會是紅十字會的地方分會，負責聖他克拉拉縣190萬居民的獻血請求。自2020年7月到2021年6月，紅十字會在116次應急響應中共幫助了222個家庭，並通過483次本地獻血活動中收集了1萬7382單位的血液。紅十字會為全國血液供應收集了約40%的血量。

紅十字會矽谷分會會長多倫塔（Ken Toren）說：「非常感謝李卡多市長的獻血。這其實是一件很簡單的事情，不過可以給他人的生活帶來很大的變化。」

「作為一名普通的獻血者，我已經了解到維持血液供應的重要性。美國紅十字會已經宣布聖荷西地區的血液供應處於短缺狀態，我呼籲所有人在力所能及的情況下提供幫助。」市議員科恩說：「我希望你能和我一起，花時間獻血，拯救生命。」