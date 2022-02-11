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布里德接受NBC專訪 坦承與博徹思在許多議題立場不同

編譯組／舊金山10日電
舊金山市長布里德接受NBC專訪，坦承與地檢長博徹思在一些議題上立場不同。（電視新聞截圖）
舊金山市長布里德接受NBC專訪，坦承與地檢長博徹思在一些議題上立場不同。（電視新聞截圖）

眼尖的觀眾可能已發現，近來在陪同舊金山市長布里德（London Breed）召開記者會的舊金山官員中，都不見地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）的身影。布里德近日接受灣區NBC電視台專訪，不諱言她和博徹思在許多議題上所持的立場都不同。

被問到博徹思現在為何都不出席記者會，布里德說：「我想，這和我們對一些事情持有不同的立場有很大的關係。」

記者又問：「您認為地方檢察長是否正在盡其所能力保護這座城市？」

布里德回答：「這你要問他才知道。」

記者進一步追問：「我問的是您的意見，您對他所做的事情是否有信心？」

布里德說：「我對他所做的一些事情並不十分認同。我認為，我們必須開始給予這個城市的受害者更多支持，而不只是去支持罪犯，很遺憾要這麼說。」

批評者指責，今年6月即將面臨罷免選舉的博徹思在制定政策時，往往都偏袒加害者。

博徹思辦公室和舊金山警局的衝突最近也浮上檯面，對地檢長辦公室隱瞞警局提供的證據，控告一名警察過度使用武力一案，雙方各持己見。因此，舊金山警長史考特（Bill Scott）上周宣布終止和地檢長辦公室的合作調查協議。

布里德對此事提出看法，認為警察局長和地檢長之間的問題嚴重，與違反誠信有關。布里德表示，關係需要靠誠信來維繫，相信對方會做該做的事保護人們的安全、會關注受害者、確保讓罪犯負起該負的責任。

上個月底，地檢長辦公室日裔調查員林梅根（Magen Hayashi）針對警員史坦格（Terrance Stangel）被控過度使用武力一案出庭作證。林梅根表示，她受到來自地檢長辦公室同事的壓力隱瞞了警局提供的證據，因為她如果不這麼做，就會被炒魷魚。

然而，舊金山助理地檢長摩爾（Hans Moore）駁斥了這項指控，稱所謂的證據「因為內部意見分歧所以沒有提出」。

本周，博徹思致函史考特，希望他重新考慮終止合作協議一事。博徹思說：「我們認為，終止這項協議將嚴重損害社區對執法部門的信任。從我們的談話中，我們知道，你們了解警察問責制和警務改革的重要性。因此，我們希望雙方能繼續共同努力，解決在執行這項協議時發生的任何問題。」

布里德在此事上的立場較偏向警方，但仍希望留給地檢處一些轉圜的餘地。

布里德說：「我希望身為本市領導人的我們能負責任地合作。沒錯，的確存在一些嚴重的問題，我的確擔心公共安全，我也擔心我們的警察在逮捕罪犯時必須負起的責任。」

舊金山 警察 梅根

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