新冠轉趨地方性？加州將提新措施

紐森透露，加州很快就會對新冠疫情採取地方性措施。(美聯社)

加州 衛生官員將於下周提出應對新冠病毒新措施。當病毒仍然存在於社區，但隨著免疫力的增強而變得可控時，疾病就會達到地方流行階段。紐森 表示，當局正在回顧過去兩年疫情期間學習到的事情，包括審查加州規定、法規與要求，對民眾與企業造成的影響。

世界衛生組織2020年3月11日宣布，COVID-19爆發成為流行病。儘管其仍被視為流行疾病，衛生專家已預期，新冠病毒最終將成為地方性疾病。紐森在疫情最初幾個月內，實施全美第一個全州範圍內的居家令，這個美國人口最多的州，大部分商業停擺，現才開始逐漸放寬口罩與疫苗 接種等要求。

他指出，新措施允許所有人具備靈活思考，就像處理任何地方流行疾病一樣，特別是如新冠的頑強病毒。措施內容包括隔離、對未出現症狀者進行檢測與其他防禦計畫，將根據十多項針對可能發生的病例激增與變種病毒等情況的「指南與衡量」(guideposts and measurements)。

紐森表示，措施也包括持續強調疫苗接種與加強針可預防重症、住院與死亡，讓民眾相信仍應接種疫苗。目前，有近74%的五歲以上加州人完全接種疫苗、約55%接種加強針。

在和學校主管與教師工會協商會，加州衛生官員將於周一前提出學校配戴口罩要求的修訂方案。此外，紐森已簽署法案，要求公司在員工感染新冠病毒後、提供最多兩周有薪假。

舊金山加大感染疾病教授甘地(Dr. Monica Gandhi)表示，透過有薪假等方式，鼓勵民眾在生病時留在家中，是限制地方性病毒傳播的關鍵之一。現今全球各地官員都在努力尋找答案，地方疾病管理如何進行。她指出，衛生官員可通過檢測廢水來追蹤新冠病毒病例，如發現病毒量峰值，可透過增加基因組分析，查看是否出現新病毒變體。

另一方面，州政府官員可持續推廣疫苗接種與戴口罩，特別是針對脆弱族群。甘地預測，流行疾病將永久強調改善建築物通風系統，即使在冬天也要保持窗戶打開的重要性。衛生官員將主要重點放在控制擁擠地區疫情，例如學校、療養院與監獄。然而，各地區與郡縣的防疫差異將可能持續存在。