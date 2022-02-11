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加州控告Tesla佛利蒙工廠系統性種族歧視

編譯組／美聯社灣區10日電
加州控告Tesla佛利蒙工廠系統性種族歧視。（美聯社）
加州控告Tesla佛利蒙工廠系統性種族歧視。（美聯社）

加州監管單位對電動車大廠Tesla提出告訴，指控Tesla長期歧視非裔員工，在工廠內將非裔員工比作「猴子」和「奴隸」。這起爆炸性訴訟似乎擴大了Tesla執行長馬斯克（Elon Musk）和加州之間的裂痕。

目前市值超過9000億元的Tesla創立於加州，執行長馬斯克現在是全球首富。在2020年疫情初期與加州官員就Tesla佛利蒙工廠是否能重開的問題公開發生爭執後，馬斯克去年將Tesla總部從灣區巴洛阿圖搬到德州奧斯汀。

加州控告Tesla佛利蒙工廠系統性種族歧視。（美聯社）
加州控告Tesla佛利蒙工廠系統性種族歧視。（美聯社）

這起訴訟是加州公平就業與住房局（Department of Fair Employment and Housing）9日晚上在阿拉米達縣高等法院提出，長達39頁的訴訟書視Tesla將總部搬往德州是為了規避責任，因為他們多年來對佛利蒙工廠裝配線非裔員工的種族歧視投訴視若無睹。

訴訟指出，馬斯克告訴員工，面對種族騷擾要「厚臉皮」（thick-skinned），導致工廠內外的歧視塗鴉和仇恨符號需要很長的時間才會被清除。

除了N字外，工廠裡的種族歧視言語還包括稱非裔員工為「懶猴」（porch monkey）、「貧民」（hood rat），還有人要他們「滾回非洲」。訴訟還表示，工廠有種族隔離現象，非裔員工工作的地區被嘲笑為「奴隸船」（slave ship）或「農場」（the plantation）。

在消息傳出之前，Tesla先發制人在網站上發表聲明，強烈抨擊訴訟「不公平且適得其反」。Tesla稱，在過去五年中，他們將近50次被要求調查有關歧視和騷擾的投訴，但每一次調查都在未發現證據的情況下結束。聲明說：「經過三年的調查，Tesla存在系統性種族歧視和騷擾的可信度已降低。」

訴訟表示，他們是在進行了長達32個月的調查後，才對Tesla做出這些指控。訴訟要求為受到不公對待失去晉升、加薪機會的非裔員工追討應得的工資、重新雇用因歧視性理由失去工作的前雇員，並需做出懲罰性賠償。

代表女性員工控告Tesla性騷擾的律師之一洛伍（David Lowe）稱，這起訴訟是「許多勞工身處令人難以置信的有毒文化和環境中」的一個明顯例證。洛伍說：「Tesla在某個層面上非常先進，但在對待員工、種族騷擾和性騷擾方面，有如來自不同時代的公司。」

Tesla 種族歧視 非裔

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