加州控告Tesla佛利蒙工廠系統性種族歧視。（美聯社）

加州監管單位對電動車大廠Tesla 提出告訴，指控Tesla長期歧視非裔 員工，在工廠內將非裔員工比作「猴子」和「奴隸」。這起爆炸性訴訟似乎擴大了Tesla執行長馬斯克（Elon Musk）和加州之間的裂痕。

目前市值超過9000億元的Tesla創立於加州，執行長馬斯克現在是全球首富。在2020年疫情初期與加州官員就Tesla佛利蒙工廠是否能重開的問題公開發生爭執後，馬斯克去年將Tesla總部從灣區巴洛阿圖搬到德州奧斯汀。

加州控告Tesla佛利蒙工廠系統性種族歧視。（美聯社）

這起訴訟是加州公平就業與住房局（Department of Fair Employment and Housing）9日晚上在阿拉米達縣高等法院提出，長達39頁的訴訟書視Tesla將總部搬往德州是為了規避責任，因為他們多年來對佛利蒙工廠裝配線非裔員工的種族歧視 投訴視若無睹。

訴訟指出，馬斯克告訴員工，面對種族騷擾要「厚臉皮」（thick-skinned），導致工廠內外的歧視塗鴉和仇恨符號需要很長的時間才會被清除。

除了N字外，工廠裡的種族歧視言語還包括稱非裔員工為「懶猴」（porch monkey）、「貧民」（hood rat），還有人要他們「滾回非洲」。訴訟還表示，工廠有種族隔離現象，非裔員工工作的地區被嘲笑為「奴隸船」（slave ship）或「農場」（the plantation）。

在消息傳出之前，Tesla先發制人在網站上發表聲明，強烈抨擊訴訟「不公平且適得其反」。Tesla稱，在過去五年中，他們將近50次被要求調查有關歧視和騷擾的投訴，但每一次調查都在未發現證據的情況下結束。聲明說：「經過三年的調查，Tesla存在系統性種族歧視和騷擾的可信度已降低。」

訴訟表示，他們是在進行了長達32個月的調查後，才對Tesla做出這些指控。訴訟要求為受到不公對待失去晉升、加薪機會的非裔員工追討應得的工資、重新雇用因歧視性理由失去工作的前雇員，並需做出懲罰性賠償。

代表女性員工控告Tesla性騷擾的律師之一洛伍（David Lowe）稱，這起訴訟是「許多勞工身處令人難以置信的有毒文化和環境中」的一個明顯例證。洛伍說：「Tesla在某個層面上非常先進，但在對待員工、種族騷擾和性騷擾方面，有如來自不同時代的公司。」