四分衛伽羅博羅交易2大難題 49人休賽期重要考驗

根據ESPN的預測，將有4支球隊向伽羅博羅拋出橄欖枝。（Instagram截圖）

賽季雖然結束了，但對於49人球隊管理層來說，真正的考驗才剛剛開始。

四分衛伽羅博羅（Jimmy Garoppolo）的離隊將是49人在休賽期最重要交易。擺在球隊總經理利奇（John Lynch）面前的兩大困難是：第一，所有人在很早以前就知道他們在兜售伽羅博羅。儘管球隊在今年進入了分區決賽，這一定程度上增加了49人的交易籌碼，不過在自由市場截止前，49人必須將他賣出，大大削弱了球隊議價的能力。第二，伽羅博羅2420萬的薪資對於任何球隊來講都是一筆不小的開支，這將是新賽季工資帽的13%左右。

2018年，伽羅博羅與49人達成5年1.375億元的超級合同，這讓他成為當年NFL 歷史上最高薪的球員。伽羅博羅正處於合同的最後一年，而為了避免奢侈稅的麻煩，伽羅博羅的新球隊勢必會與他進行多年的續約，這也縮小了買家的範圍。

但無論如何，伽羅博羅依然會成為休賽期最炙手可熱的自由球員之一。根據目前的信息，在四分衛這個位置上，沒有其他自由球員比伽羅博羅更值得擔任首發四分衛的重任了。根據ESPN模擬交易的結果來看，四支球隊將會對伽羅博羅拋出橄欖枝，分別是坦帕灣海盜隊、華盛頓指揮官隊、卡羅萊納黑豹隊和匹茲堡鋼人隊。