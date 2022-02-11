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49人進攻組教練 將任邁阿密海豚隊總教頭

記者王子涵╱聖荷西報導
麥克丹尼爾將擔任邁阿密海豚隊新賽季的總教練。（邁阿密海豚隊官方）
麥克丹尼爾將擔任邁阿密海豚隊新賽季的總教練。（邁阿密海豚隊官方）

NFL本賽季尚未結束，對於人才的爭奪就早已開始。自49人憾負國聯決賽結束本賽季後，教練組成員就受到聯盟多支球隊的追逐。進攻組教練麥克丹尼爾（Mike McDaniel）日前被任命為邁阿密海豚隊新賽季主教練。這位陪伴49人主教練沙納漢（Kyle Shanahan）多年的左膀右臂終究坐上了總教頭的位置。

麥克丹尼爾多年來追隨沙納漢，擔任他進攻端的大腦。他們曾經在49人、亞特蘭大獵鷹、華盛頓指揮官、休斯頓德州人多隊共事。

球隊或許已經預示到麥克丹尼爾的離開，管理層在上周五就提前與底特律雄獅隊的教練林恩（Anthony Lynn）簽訂合約，代替麥克丹尼爾的空缺。

沙納漢也在賽季結束時表示：「麥克丹尼爾一直很擅長他的工作，他永遠都是，他值得擁有這樣的機會。」主將伽羅博羅（Jimmy Garappolo）也誇讚了麥克丹尼爾的指揮才能：「他簡直就是個天才，他總是能提出新奇的想法，能夠與他共事很酷。麥克丹尼爾總是能讓事情變得簡單許多，我們的想法很合拍。」

目前海豚隊內氣氛不容樂觀，儘管他們以一波七連勝的戰績結束了本賽季，但主教練佛羅雷斯（Brian Flores）被解雇。身為少數族裔的他，控訴球隊在雇用過程中存在種族歧視行為，並把球隊告上法庭。

到達新的隊伍後，麥克丹尼爾也將開始組建屬於自己的教練陣容，他已經將49人近端鋒教練恩布里（Jon Embree）納入陣中。恩布里是幫助49人球星基托（Geogre Kittle）成為聯盟頂級球星的關鍵人物，他將幫助麥克丹尼爾在新球隊中完成過渡。

49人外接手教練維爾克將加入麥克丹尼爾的教練組。（Instagram截圖）
49人外接手教練維爾克將加入麥克丹尼爾的教練組。（Instagram截圖）

截至發稿，49人外接手教練維爾克（Wes Welker）也宣佈將加入麥克丹尼爾的教練組。49人季票擁有者張哲遠表示：「對於49人球迷來說，這不是個好消息。維爾克對於球隊的幫助，尤其是對全明星外接手塞繆爾（Deebo Samuel)的幫助是無可限量的，他的能力完全可以勝任進攻組總教練或副教練的職位。」

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