薛奈德辭工程師職 開創後危險境地職涯

薛奈德辭職，開創後「危險邊緣」職業生涯。（取自臉書）

在「危險邊緣」(Jeopardy!)歷史性地連勝40場的42歲屋崙 居民薛奈德(Amy Schneider)，7日（周一）宣布辭去全職軟件工程師的職務。在8日的推文中，她以其獨有的幽默和謙遜說，她做出了 「令人緊張的」決定，「從軟件工程師轉向……公眾人物，我猜？」

她作為 「公眾人物」的首次行動之一是在10日。她將於那天下午12時30分在舊金山 聯邦俱樂部公開露面，與繆傲（Michelle Meow）一起出現。繆傲負責製作聯邦俱樂部與性少數LGBTQ社區有關的節目。

薛奈德的許多 「危險邊緣」成就之一，是她作為第一個公開的變性人進入冠軍賽的位置，但她不希望自己的表現只與變性身分有關。她希望作為一個出色的選手而被人所知。薛奈德打破了阿莫迪(Matt Amodio)的夏季連勝紀錄，成為 「危險邊緣」節目最長連勝紀錄方面的第二名，僅次於詹寧斯(Ken Jennings)和他在2004年創造的74場連勝。

此外，薛奈德也是該節目的最佳女選手。她的總獎金為138萬2800元，是該節目歷史上收入最高的女選手，也是常規比賽期間收入第四高的選手。

為了實現她成為 「危險邊緣」冠軍的終生夢想，薛奈德不得不在工作中降職，並用掉了她所有的帶薪休假時間。她的持續成功意味著從屋崙到洛杉磯的通勤，從9月底開始，連續幾周每天參加五場比賽，每周兩次。

當她在1月26日最終輸掉比賽時，薛奈德說既感到 「悲傷」，又感到 「解脫」。「我進了洗手間，哭了大約30或40秒，然後打點好自己，走了出去。」薛奈德說，「那不僅僅是一種悲傷的感覺，還有一種解脫的感覺。這過程太令人筋疲力盡了。」

不過，薛奈德不會在沒有專業指導的情況下試圖駕馭她人生的下一個階段。在 「危險邊緣」最後一次露面後，薛奈德確認她已經與創意藝術家機構（CAA）簽約。

在接受紐約時報 的推特空間採訪時，薛奈德說她的經紀人開了很多會。她說，CAA「對各種不同的事情都很興奮，我只是想從他們試圖談論的滔滔話題裡有所收穫。」

薛奈德沒有提到任何具體的計畫，但說在未來可能會有一本書問世。「我真的很興奮」，她說。「有機會把我一生所想的東西都寫進一本書裡，這挺令人興奮的。」