同僚被殺 義大利憲兵籲處死灣區2嫌

一名義大利國家憲兵，被控在簡訊中呼籲處死殺害同事的兩名灣區青年艾德（右）和納特耶約特（左）。（美聯社）

義大利 媒體9日報導，舊金山灣區 的兩名青年涉嫌殺害義大利憲兵被判終身監禁案，正在上訴中，但有關軍事憲兵隊多名成員呼籲處死這兩名被告的簡訊和照片流出，引起關注，其中一名憲兵還惹官司上身。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）9日報導，一名義大利國家憲兵被控以不法方式對待涉嫌在2019年殺害35歲國家憲兵隊副準將雷加（Mario Cerciello Rega）的一名灣區青年，這名憲兵在嫌犯於警局等待偵訊時，以布條蒙住他的雙眼。此外，在兩名嫌犯被捕後，這名憲兵與其他同僚的電話簡訊內容也被提出做為起訴證據。

殺害雷加的艾德（Finnegan Lee Elder）和納特耶約特（Gabriel Natale-Hjorth）來自灣區，兩人2019年在義大利羅馬街頭殺害雷加時，分別只有19歲和18歲，去年被陪審團判定謀殺罪成，被判處義大利最高刑罰終身監禁。兩人已提出上訴，將於10日在羅馬開審。

35歲的雷加在衝突中遭艾德連刺11刀，雷加的執勤搭檔在與艾德和納特耶約特搏鬥時受到輕傷。

艾德和納特耶約特在審判中稱，他們以為兩名憲兵是不良分子，出於自衛才做出攻擊。不過，雷加搭檔作證時表示，他們清楚向兩名嫌犯表明自己的憲兵身分，但仍無故遭到攻擊。雷加和其搭檔當時身著便衣執勤，他們懷疑這兩名美國人在一項古柯鹼交易中企圖敲詐勒索。

艾德和納特耶約特被捕後不久，一張納特耶約特在警局被蒙住雙眼，坐在警局椅子上接受偵訊的照片流出。由於此舉在義大利屬於非法行為，而且違反警方調查程序，一名國家憲兵因此被起訴。

義大利晚郵報9日報導了這名違法憲兵與數名同僚的電話簡訊內容，部分簡訊說，應該判處兩名嫌犯死刑（但義大利並無死刑），或將他們關起來殺死，其中一則簡訊更建議，乾脆把他們「用硫酸溶解掉」。

還有一則簡訊表示，希望這兩名年輕人能和2009年一名在拘禁期間被兩名憲兵毆打致死的義大利男子有相同的遭遇。這兩名毆人致死的憲兵最終被判過失殺人，被處以13年監禁。

義大利國家憲兵隊官員9日表示，這些簡訊內容「令人反感且令人憎惡」，他們承諾會立即對涉案人員進行懲戒。