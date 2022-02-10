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矽谷辦公室建設熱潮 創6年來新高

編譯組／矽谷9日電
最新報告指出，矽谷2021年的辦公大樓建設面積創下六年來新高。（Getty Images）
最新報告指出，矽谷2021年的辦公大樓建設面積創下六年來新高。（Getty Images）

最新報告指出，儘管新冠疫情持續影響經濟，矽谷2021年的辦公大樓建設面積卻創下六年來新高。

房地產諮詢公司戴德梁行（Cushman & Wakefield ）最近公布一項調查報告指出，聖他克拉拉縣去年辦公室建設激增，是受到科技巨頭對辦公空間的強烈需求所推動的，而且這個需求短時間內不會消失。

2020年3月，受到疫情衝擊，加州和地方政府下令大規模關閉企業，包括科技公司在內的眾多企業開始允許員工居家工作。

報告說：「矽谷的科技和生命科學企業將繼續帶領美國經濟的發展，在疫情最嚴重時被擱置的辦公室建設需求已經被重新啟動。」

戴德梁行這項調查統計的是已完工的新辦公室建案。數據指出，聖他克拉拉縣2021年總共興建了306萬平方呎的新辦公室面積，是2020年新增辦公室面積的兩倍多。

儘管如此，戴德梁行指出，矽谷2021年新增的辦公室面積仍遠低於2015年的600萬平方呎。回顧過去五年，矽谷2021年新增306萬平方呎的辦公室面積，2020年新增150萬平方呎，2019年新增243萬平方呎，2018年新增138萬平方呎，2017年新增261萬平方呎。報告特別指出，聖荷西市中心2021年沒有任何完工的辦公室面積。

根據報告，矽谷2021年完工的主要辦公大樓建案包括：

—雅虎北聖荷西1199 Coleman Ave.園區，辦公室總面積為65萬7000平方呎；

—Google北聖荷西East Brokaw Road和North First Street園區，辦公室總面積為61萬1000平方呎；

—聖荷西One Santana West，辦公室總面積為37萬5000平方呎；

—ServiceNow聖他克拉拉市Lawson Lane總部第二期，辦公室總面積為26萬8000平方呎。

專家認為，企業2022年對新辦公空間的需求將持續強勁。報告說：「矽谷現在對辦公室面積的需求約為890萬平方呎。」

矽谷 聖荷西 疫情

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