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抗議聲中、激辯8小時 屋崙學區決定明後兩年關併11校

記者劉先進／屋崙報導
屋崙學區決定關閉、合併學校，家長、學生和社區各界均表示反對。（記者劉先進／攝影）
屋崙學區決定關閉、合併學校，家長、學生和社區各界均表示反對。（記者劉先進／攝影）

儘管社區強烈反對，儘管有兩名教師絕食抗議，屋崙聯合學區委員9日凌晨還是投票決定，在未來兩年內關閉或合併11所學校。其中，兩所學校今年關閉，明年關停五所。

在學委投票前，公眾進行了8個小時的評論和辯論，情緒高昂。到投票時，仍有1000多名社區成員登錄到Zoom會議上，希望舉手提問。

幾位學委對最初關閉或合併16所學校的決議提出了多項修正，以縮減學校名單。最終，學委通過了決議的修改版本。具體內容為，在未來兩年內關閉或合併11所學校。在今年關閉Parker K-8和Community Day School。明年關停的五校分別為：Korematsu Discovery Academy, Carl Munck Elementary, Grass Valley Elementary, Horace Mann Elementary, and Brookfield Elementary。

另外，學委決定，將RISE Community Elementary和New Highland Academy合併，砍掉La Escuelita K-8和Hillcrest K-8學校的6到8年級。

學區關停或合併學校的理由是，35%的校園招生不足，維持如此之多的學校開放，在財政上不合理。在過去20年中，因為種種原因，至少有1萬5000名學生離開屋崙學區，但屋崙仍有80所學校，服務3萬3000名學生。和屋崙類似的佛利蒙聯合學區，學校數量只有屋崙的一半。

根據舊金山紀事報報導，由於不斷增加的債務和9000萬的預算缺口，屋崙學區面臨著財政全面崩潰或加州接管干預的困境，合併學校是唯一出路。

阿縣政府和州政府均表示，屋崙學區的超額支出可能導致破產，出現州政府接管的局面。學區2003年從州府拿到1億的救助貸款，目前正在想盡辦法償還其中的3000萬。在還清貸款之前，州政府保留財政監督的責任，包括暫停或撤銷學區的財務決定的權力。

阿縣政府官員說，學區已經沒有資格獲得2018年州立法提供的特別資金，因為無法平衡其預算。學區也表示，在目前的階段，除了合併學校，別無選擇。

上周，屋崙市議員勵琪（Nikki Bas）、盛桃（Sheng Thao）、卡普蘭（Rebecca Kaplan）、法夫（Carroll Fife）聯名提出決議案，呼籲州長紐森和州議會免掉屋崙學區未償還的州級債務，以防止學校關閉。決議案還呼籲修改州法律，修訂學生每日平均出勤率（ADA），該出勤率會決定學區從州府獲得多少公共撥款。

反對者認為，關閉學校並非唯一的出路，會給處於困境的家庭和學生帶來更大的影響，而且會加劇整個城市的兩極分化。

學委哈欽森（Mike Hutchinson）強烈反對關停學校。他表示，「你們剛剛向社區宣戰，我打算帶頭衝鋒，明天就會提起訴訟。」

哈欽森等人表示，學區並未處在財政危機中，所謂面臨加州接管的威脅是錯誤的說法。

屋崙學區決定關閉、合併學校，家長、學生和社區各界均表示反對。（記者劉先進／攝影）
屋崙學區決定關閉、合併學校，家長、學生和社區各界均表示反對。（記者劉先進／攝影）

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