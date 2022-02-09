新冠、凶殺、藥物致死…阿拉米達屍檢案暴增 法醫忙翻

阿拉米達縣死亡人數太多，法醫辦公室驗屍案件堆積如山。（Getty Images）

在新冠死亡人數、藥物過量致死人數和屋崙 兇殺案激增的情況下，阿拉米達縣等待驗屍的案件愈積愈多，已達臨界點。

阿拉米達縣縣警波迪（Erik Bordi）站在法醫辦公室外的裝卸區表示，警局的冷藏櫃裡現在有100多具等待驗屍的屍體，當天下班前必須做完21件。阿拉米達縣警局發言人凱利（Ray Kelly）也說，他從未見過如此糟的情形，過去空蕩蕩的裝卸區現在擠滿了載運屍體的廂型車。

波迪指出，這個趨勢在疫情 期間不斷升級，整個2021年，阿拉米達縣死亡人數在幾波疫情中都呈現爆炸性增長。在去年疫情高峰期，冷藏貨櫃車最多一次載運了120具屍體。然而，兩年過去了，阿拉米達縣多項疫情數據雖已下降，但屍檢案件積壓的情況並未改善。

公共紀錄顯示，阿拉米達縣法醫辦公室2019年通報4031件死亡案件，2020年5233件，2021年5622件。死亡人數增加、人手短缺，加上衛生當局現在規定病理學家必須檢測 屍體是否染有新冠病毒，都拖慢了驗屍的時間。凱利表示，過去平均需要兩到五天的程序，現在需要兩到三周。

去年，阿拉米達縣法醫辦公室處理了165件兇殺案件，包括139件槍擊事件。儘管屋崙警官薛維斯（Frederick Shaviegqs）表示，法醫辦公室驗屍案件的積壓並未妨礙兇殺案的調查工作，但波迪認為，積壓案件過多仍會造成連串影響。波迪說：「他們可能知道死因，但無法結案。」

屋崙牧師普萊斯（Reverend Ramon Price Sr.）表示，在2020年政府頒布居家避疫令後，他們在為民眾安排葬禮時開始感受到連鎖效應。普萊斯說：「我們現在要等待一周到三周的時間，才能接走遺體。我們每天打電話給法醫辦公室、向家屬更新訊息。」

紀錄顯示，雖然灣區其他地區也有類似阿拉米達縣的問題，但情況沒有這麼極端。例如，舊金山法醫辦公室2019年有1409件死亡案件，2020年增加到1631件，2021年微降至1627件；康曲柯士達縣2019年有6056件，2020年為7080件，2021年為7215件。

使這些數據複雜化的一個因素是屍檢的細緻性，它需要實驗室檢測、器官解剖或顯微鏡識別。當病理學家無法透過牙科紀錄識別遺體時，還必須進行DNA樣本檢測。這些工作都需要時間，因此導致案件堆積如山。