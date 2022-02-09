仇恨事件與仇恨犯罪 有區別 警方：仇恨犯罪列優先調查

社區呼籲停止仇恨的要求不斷。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID）之後曾出現一波仇亞的情況，在美國各地都可見到一些仇恨犯罪 與仇恨事件等歧視 的情況，至今未能完全停止。多數執法機關也公開表達，對於仇恨犯罪是「零容忍」，呼籲民眾如果有碰到仇恨犯罪，一定要向警方報案。

仇恨犯罪（hate crime）有較嚴格的定義，指的是仇恨犯罪行為。歧視的行為依照程度的不同，區分為仇恨犯罪與仇恨事件（hate incident）。仇恨事件是基於受害者的種族、國籍、宗教、性取向、殘疾與否或性別而做出的行為，不到犯罪的程度。仇恨事件的例子包括種族主義貼紙、圖畫或物品、要他人「滾回你的國家」、發出貶義的評論等。例如，如果有人看到韓裔人士，稱他為「Kimchi」（泡菜），屬於仇恨事件。仇恨犯罪則是針對另一個人的犯罪行為，仇恨犯罪的動機要是對另一個人的某些特徵產生的偏見。

針對仇恨犯罪，像是聖荷西 警方就表示，所有仇恨犯罪暴力或威脅行為都被視為嚴重的案件，將優先調查。因為這類行為在受害者和社會上都會引起恐懼與關切，有可能反覆發生，甚至可能引起報復。

聖荷西警方指出，如果認為自己是仇恨犯罪的受害者，舉報正在發生的仇恨犯罪情況，應該要撥打911。警方會派遣員警了解，確定是否屬於仇恨犯罪的事件並調查。

聖荷西警方表示，警局必須維護每個人都有的免於恐懼的權利，以及其他免於被干涉其自由行使的權利，大家都享有美國和加州憲法與法律保障的權利，不會因為膚色、宗教、血統、國籍、殘疾、性別或性取向而被針對，「仇恨犯罪具有讓社區兩極分化的能力，必須迅速有效地進行調查。警局要集中資源努力解決受害者、家屬的安全問題。」